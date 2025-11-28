シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / WeeklyPatterns Pro
Flavio Braga Fracalossi

WeeklyPatterns Pro

Flavio Braga Fracalossi
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
Exness-MT5Real11
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
31 (67.39%)
損失トレード:
15 (32.61%)
ベストトレード:
8.11 USD
最悪のトレード:
-5.70 USD
総利益:
75.53 USD (10 200 pips)
総損失:
-32.37 USD (4 023 pips)
最大連続の勝ち:
8 (31.24 USD)
最大連続利益:
31.24 USD (8)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
96.50%
最大入金額:
21.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
16 (34.78%)
短いトレード:
30 (65.22%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-2.16 USD
最大連続の負け:
3 (-7.76 USD)
最大連続損失:
-7.76 USD (3)
月間成長:
18.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.03 USD
最大の:
18.90 USD (7.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.54% (18.90 USD)
エクイティによる:
22.16% (61.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZDm 5
GBPNZDm 4
GBPUSDm 4
GBPJPYm 3
EURUSDm 2
CADCHFm 2
NZDJPYm 2
NZDUSDm 2
NZDCADm 2
EURGBPm 2
AUDCADm 2
EURNZDm 2
EURAUDm 2
USDCHFm 2
AUDUSDm 2
USDJPYm 2
GBPCHFm 1
NZDCHFm 1
EURCHFm 1
GBPAUDm 1
GBPCADm 1
EURCADm 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZDm 5
GBPNZDm 5
GBPUSDm -4
GBPJPYm 10
EURUSDm 0
CADCHFm -1
NZDJPYm 3
NZDUSDm -3
NZDCADm 3
EURGBPm 4
AUDCADm -3
EURNZDm 3
EURAUDm -2
USDCHFm 4
AUDUSDm 7
USDJPYm 10
GBPCHFm 1
NZDCHFm -1
EURCHFm 5
GBPAUDm 3
GBPCADm -6
EURCADm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZDm 790
GBPNZDm 788
GBPUSDm -392
GBPJPYm 1.6K
EURUSDm -27
CADCHFm -81
NZDJPYm 437
NZDUSDm -300
NZDCADm 370
EURGBPm 289
AUDCADm -398
EURNZDm 523
EURAUDm -249
USDCHFm 317
AUDUSDm 681
USDJPYm 1.6K
GBPCHFm 41
NZDCHFm -94
EURCHFm 411
GBPAUDm 485
GBPCADm -786
EURCADm 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.11 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +31.24 USD
最大連続損失: -7.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Clean Institutional Swing Trading

Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:

  • Weekly & daily candlestick patterns
  • Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
  • PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
  • No indicators, no martingale, no grid

We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.

Consistent, transparent, real-time signals.

Trade like the banks, using weekly structure.

Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.

Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.


レビューなし
2025.12.12 03:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 20:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.28 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
