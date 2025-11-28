- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
31 (67.39%)
損失トレード:
15 (32.61%)
ベストトレード:
8.11 USD
最悪のトレード:
-5.70 USD
総利益:
75.53 USD (10 200 pips)
総損失:
-32.37 USD (4 023 pips)
最大連続の勝ち:
8 (31.24 USD)
最大連続利益:
31.24 USD (8)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
96.50%
最大入金額:
21.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
16 (34.78%)
短いトレード:
30 (65.22%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-2.16 USD
最大連続の負け:
3 (-7.76 USD)
最大連続損失:
-7.76 USD (3)
月間成長:
18.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.03 USD
最大の:
18.90 USD (7.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.54% (18.90 USD)
エクイティによる:
22.16% (61.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZDm
|5
|GBPNZDm
|4
|GBPUSDm
|4
|GBPJPYm
|3
|EURUSDm
|2
|CADCHFm
|2
|NZDJPYm
|2
|NZDUSDm
|2
|NZDCADm
|2
|EURGBPm
|2
|AUDCADm
|2
|EURNZDm
|2
|EURAUDm
|2
|USDCHFm
|2
|AUDUSDm
|2
|USDJPYm
|2
|GBPCHFm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURCHFm
|1
|GBPAUDm
|1
|GBPCADm
|1
|EURCADm
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZDm
|5
|GBPNZDm
|5
|GBPUSDm
|-4
|GBPJPYm
|10
|EURUSDm
|0
|CADCHFm
|-1
|NZDJPYm
|3
|NZDUSDm
|-3
|NZDCADm
|3
|EURGBPm
|4
|AUDCADm
|-3
|EURNZDm
|3
|EURAUDm
|-2
|USDCHFm
|4
|AUDUSDm
|7
|USDJPYm
|10
|GBPCHFm
|1
|NZDCHFm
|-1
|EURCHFm
|5
|GBPAUDm
|3
|GBPCADm
|-6
|EURCADm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZDm
|790
|GBPNZDm
|788
|GBPUSDm
|-392
|GBPJPYm
|1.6K
|EURUSDm
|-27
|CADCHFm
|-81
|NZDJPYm
|437
|NZDUSDm
|-300
|NZDCADm
|370
|EURGBPm
|289
|AUDCADm
|-398
|EURNZDm
|523
|EURAUDm
|-249
|USDCHFm
|317
|AUDUSDm
|681
|USDJPYm
|1.6K
|GBPCHFm
|41
|NZDCHFm
|-94
|EURCHFm
|411
|GBPAUDm
|485
|GBPCADm
|-786
|EURCADm
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.11 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +31.24 USD
最大連続損失: -7.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Clean Institutional Swing Trading
Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:
- Weekly & daily candlestick patterns
- Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
- PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
- No indicators, no martingale, no grid
We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.
Consistent, transparent, real-time signals.
Trade like the banks, using weekly structure.
Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.
Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.
