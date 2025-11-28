- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|1
|AUDNZDm
|1
|GBPNZDm
|1
|CADCHFm
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDm
|1
|AUDNZDm
|0
|GBPNZDm
|0
|CADCHFm
|0
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDm
|97
|AUDNZDm
|35
|GBPNZDm
|16
|CADCHFm
|-37
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Clean Institutional Swing Trading
Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:
- Weekly & daily candlestick patterns
- Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
- PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
- No indicators, no martingale, no grid
We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.
Consistent, transparent, real-time signals.
Trade like the banks, using weekly structure.
Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.
Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.
