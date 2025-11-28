SignaleKategorien
Flavio Braga Fracalossi

WeeklyPatterns Pro

Flavio Braga Fracalossi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
31 (67.39%)
Verlusttrades:
15 (32.61%)
Bester Trade:
8.11 USD
Schlechtester Trade:
-5.70 USD
Bruttoprofit:
75.53 USD (10 200 pips)
Bruttoverlust:
-32.37 USD (4 023 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (31.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.24 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
97.51%
Max deposit load:
21.48%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.28
Long-Positionen:
16 (34.78%)
Short-Positionen:
30 (65.22%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.76 USD (3)
Wachstum pro Monat :
18.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.03 USD
Maximaler:
18.90 USD (7.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.54% (18.90 USD)
Kapital:
24.63% (69.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZDm 5
GBPNZDm 4
GBPUSDm 4
GBPJPYm 3
EURUSDm 2
CADCHFm 2
NZDJPYm 2
NZDUSDm 2
NZDCADm 2
EURGBPm 2
AUDCADm 2
EURNZDm 2
EURAUDm 2
USDCHFm 2
AUDUSDm 2
USDJPYm 2
GBPCHFm 1
NZDCHFm 1
EURCHFm 1
GBPAUDm 1
GBPCADm 1
EURCADm 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZDm 5
GBPNZDm 5
GBPUSDm -4
GBPJPYm 10
EURUSDm 0
CADCHFm -1
NZDJPYm 3
NZDUSDm -3
NZDCADm 3
EURGBPm 4
AUDCADm -3
EURNZDm 3
EURAUDm -2
USDCHFm 4
AUDUSDm 7
USDJPYm 10
GBPCHFm 1
NZDCHFm -1
EURCHFm 5
GBPAUDm 3
GBPCADm -6
EURCADm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZDm 790
GBPNZDm 788
GBPUSDm -392
GBPJPYm 1.6K
EURUSDm -27
CADCHFm -81
NZDJPYm 437
NZDUSDm -300
NZDCADm 370
EURGBPm 289
AUDCADm -398
EURNZDm 523
EURAUDm -249
USDCHFm 317
AUDUSDm 681
USDJPYm 1.6K
GBPCHFm 41
NZDCHFm -94
EURCHFm 411
GBPAUDm 485
GBPCADm -786
EURCADm 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.11 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Clean Institutional Swing Trading

Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:

  • Weekly & daily candlestick patterns
  • Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
  • PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
  • No indicators, no martingale, no grid

We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.

Consistent, transparent, real-time signals.

Trade like the banks, using weekly structure.

Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.

Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.


Keine Bewertungen
2025.12.12 03:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 20:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.28 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
