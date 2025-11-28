- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZDm
|5
|GBPNZDm
|4
|GBPUSDm
|4
|GBPJPYm
|3
|EURUSDm
|2
|CADCHFm
|2
|NZDJPYm
|2
|NZDUSDm
|2
|NZDCADm
|2
|EURGBPm
|2
|AUDCADm
|2
|EURNZDm
|2
|EURAUDm
|2
|USDCHFm
|2
|AUDUSDm
|2
|USDJPYm
|2
|GBPCHFm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURCHFm
|1
|GBPAUDm
|1
|GBPCADm
|1
|EURCADm
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZDm
|5
|GBPNZDm
|5
|GBPUSDm
|-4
|GBPJPYm
|10
|EURUSDm
|0
|CADCHFm
|-1
|NZDJPYm
|3
|NZDUSDm
|-3
|NZDCADm
|3
|EURGBPm
|4
|AUDCADm
|-3
|EURNZDm
|3
|EURAUDm
|-2
|USDCHFm
|4
|AUDUSDm
|7
|USDJPYm
|10
|GBPCHFm
|1
|NZDCHFm
|-1
|EURCHFm
|5
|GBPAUDm
|3
|GBPCADm
|-6
|EURCADm
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZDm
|790
|GBPNZDm
|788
|GBPUSDm
|-392
|GBPJPYm
|1.6K
|EURUSDm
|-27
|CADCHFm
|-81
|NZDJPYm
|437
|NZDUSDm
|-300
|NZDCADm
|370
|EURGBPm
|289
|AUDCADm
|-398
|EURNZDm
|523
|EURAUDm
|-249
|USDCHFm
|317
|AUDUSDm
|681
|USDJPYm
|1.6K
|GBPCHFm
|41
|NZDCHFm
|-94
|EURCHFm
|411
|GBPAUDm
|485
|GBPCADm
|-786
|EURCADm
|158
- Deposit load
- Rückgang
Clean Institutional Swing Trading
Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:
- Weekly & daily candlestick patterns
- Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
- PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
- No indicators, no martingale, no grid
We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.
Consistent, transparent, real-time signals.
Trade like the banks, using weekly structure.
Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.
Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.
