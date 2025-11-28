SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain n2
Amazing Traders

EA Amazing Brain n2

Amazing Traders
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Exness-MT5Real27
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
38 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (33.33%)
En iyi işlem:
6.16 USD
En kötü işlem:
-9.49 USD
Brüt kâr:
71.54 USD (126 138 pips)
Brüt zarar:
-49.74 USD (79 987 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
23.68%
Maks. mevduat yükü:
5.63%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
38 (66.67%)
Satış işlemleri:
19 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.03 USD (2)
Aylık büyüme:
6.23%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.16 USD
Maksimum:
13.03 USD (3.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.51% (13.03 USD)
Varlığa göre:
0.38% (1.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 23
BTCUSDm 17
DE30m 11
US30m 5
USTECm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 12
BTCUSDm 6
DE30m 1
US30m 0
USTECm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 12K
BTCUSDm 32K
DE30m 18
US30m 52
USTECm 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.16 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Amazing Brain n2
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
372
USD
2
6%
57
66%
24%
1.43
0.38
USD
4%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.