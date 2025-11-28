SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain n2
Amazing Traders

EA Amazing Brain n2

Amazing Traders
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Exness-MT5Real27
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
174
Gewinntrades:
105 (60.34%)
Verlusttrades:
69 (39.66%)
Bester Trade:
29.32 USD
Schlechtester Trade:
-10.18 USD
Bruttoprofit:
263.70 USD (539 829 pips)
Bruttoverlust:
-215.14 USD (569 934 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (26.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.53 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
7.33%
Max deposit load:
24.34%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
100 (57.47%)
Short-Positionen:
74 (42.53%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-25.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.72 USD (5)
Wachstum pro Monat :
7.22%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.16 USD
Maximaler:
39.40 USD (9.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.87% (39.20 USD)
Kapital:
3.48% (14.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 68
BTCUSDm 61
DE30m 37
US30m 6
USTECm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 82
BTCUSDm -20
DE30m -16
US30m -2
USTECm 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 68K
BTCUSDm -99K
DE30m -3.2K
US30m -267
USTECm 4.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.32 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real27" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 19:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Amazing Brain n2
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
397
USD
6
5%
174
60%
7%
1.22
0.28
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.