0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 16%
Exness-MT5Real27
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
169
盈利交易:
104 (61.53%)
亏损交易:
65 (38.46%)
最好交易:
29.32 USD
最差交易:
-10.18 USD
毛利:
262.04 USD (539 000 pips)
毛利亏损:
-206.66 USD (565 695 pips)
最大连续赢利:
8 (26.90 USD)
最大连续盈利:
41.53 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
8.96%
最大入金加载:
24.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
1.41
长期交易:
98 (57.99%)
短期交易:
71 (42.01%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.33 USD
平均利润:
2.52 USD
平均损失:
-3.18 USD
最大连续失误:
7 (-25.79 USD)
最大连续亏损:
-32.72 USD (5)
每月增长:
12.98%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
5.16 USD
最大值:
39.40 USD (9.89%)
相对跌幅:
结余:
9.87% (39.20 USD)
净值:
3.48% (14.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 63
BTCUSDm 61
DE30m 37
US30m 6
USTECm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 88
BTCUSDm -20
DE30m -16
US30m -2
USTECm 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 72K
BTCUSDm -99K
DE30m -3.2K
US30m -267
USTECm 4.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +29.32 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +26.90 USD
最大连续亏损: -25.79 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real27 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 19:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
