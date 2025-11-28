- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
169
盈利交易:
104 (61.53%)
亏损交易:
65 (38.46%)
最好交易:
29.32 USD
最差交易:
-10.18 USD
毛利:
262.04 USD (539 000 pips)
毛利亏损:
-206.66 USD (565 695 pips)
最大连续赢利:
8 (26.90 USD)
最大连续盈利:
41.53 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
8.96%
最大入金加载:
24.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
1.41
长期交易:
98 (57.99%)
短期交易:
71 (42.01%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.33 USD
平均利润:
2.52 USD
平均损失:
-3.18 USD
最大连续失误:
7 (-25.79 USD)
最大连续亏损:
-32.72 USD (5)
每月增长:
12.98%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
5.16 USD
最大值:
39.40 USD (9.89%)
相对跌幅:
结余:
9.87% (39.20 USD)
净值:
3.48% (14.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|63
|BTCUSDm
|61
|DE30m
|37
|US30m
|6
|USTECm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|88
|BTCUSDm
|-20
|DE30m
|-16
|US30m
|-2
|USTECm
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|72K
|BTCUSDm
|-99K
|DE30m
|-3.2K
|US30m
|-267
|USTECm
|4.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.32 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +26.90 USD
最大连续亏损: -25.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real27 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
404
USD
USD
6
4%
169
61%
9%
1.26
0.33
USD
USD
10%
1:500