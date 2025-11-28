- Прирост
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
104 (61.53%)
Убыточных трейдов:
65 (38.46%)
Лучший трейд:
29.32 USD
Худший трейд:
-10.18 USD
Общая прибыль:
262.04 USD (539 000 pips)
Общий убыток:
-206.66 USD (565 695 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (26.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.96%
Макс. загрузка депозита:
24.34%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
98 (57.99%)
Коротких трейдов:
71 (42.01%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
2.52 USD
Средний убыток:
-3.18 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-25.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.72 USD (5)
Прирост в месяц:
12.98%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.16 USD
Максимальная:
39.40 USD (9.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.87% (39.20 USD)
По эквити:
3.48% (14.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|63
|BTCUSDm
|61
|DE30m
|37
|US30m
|6
|USTECm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|88
|BTCUSDm
|-20
|DE30m
|-16
|US30m
|-2
|USTECm
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|72K
|BTCUSDm
|-99K
|DE30m
|-3.2K
|US30m
|-267
|USTECm
|4.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real27" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
