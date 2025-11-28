СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain n2
Amazing Traders

EA Amazing Brain n2

Amazing Traders
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Exness-MT5Real27
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
104 (61.53%)
Убыточных трейдов:
65 (38.46%)
Лучший трейд:
29.32 USD
Худший трейд:
-10.18 USD
Общая прибыль:
262.04 USD (539 000 pips)
Общий убыток:
-206.66 USD (565 695 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (26.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.96%
Макс. загрузка депозита:
24.34%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
98 (57.99%)
Коротких трейдов:
71 (42.01%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
2.52 USD
Средний убыток:
-3.18 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-25.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.72 USD (5)
Прирост в месяц:
12.98%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.16 USD
Максимальная:
39.40 USD (9.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.87% (39.20 USD)
По эквити:
3.48% (14.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 63
BTCUSDm 61
DE30m 37
US30m 6
USTECm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 88
BTCUSDm -20
DE30m -16
US30m -2
USTECm 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 72K
BTCUSDm -99K
DE30m -3.2K
US30m -267
USTECm 4.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.32 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +26.90 USD
Макс. убыток в серии: -25.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real27" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 19:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
