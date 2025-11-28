SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain n2
Amazing Traders

EA Amazing Brain n2

Amazing Traders
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-MT5Real27
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
38 (67.85%)
Loss Trade:
18 (32.14%)
Best Trade:
6.16 USD
Worst Trade:
-9.49 USD
Profitto lordo:
71.54 USD (126 138 pips)
Perdita lorda:
-49.71 USD (79 867 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (26.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
29.29%
Massimo carico di deposito:
5.63%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
38 (67.86%)
Short Trade:
18 (32.14%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-2.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.03 USD (2)
Crescita mensile:
6.24%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.16 USD
Massimale:
13.03 USD (3.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.51% (13.03 USD)
Per equità:
0.38% (1.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 23
BTCUSDm 16
DE30m 11
US30m 5
USTECm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 12
BTCUSDm 6
DE30m 1
US30m 0
USTECm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 12K
BTCUSDm 32K
DE30m 18
US30m 52
USTECm 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.16 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.90 USD
Massima perdita consecutiva: -8.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Amazing Brain n2
30USD al mese
6%
0
0
USD
372
USD
2
7%
56
67%
29%
1.43
0.39
USD
4%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.