EA Amazing Brain n2

Amazing Traders
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 16%
Exness-MT5Real27
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
171
利益トレード:
105 (61.40%)
損失トレード:
66 (38.60%)
ベストトレード:
29.32 USD
最悪のトレード:
-10.18 USD
総利益:
263.70 USD (539 829 pips)
総損失:
-208.66 USD (566 695 pips)
最大連続の勝ち:
8 (26.90 USD)
最大連続利益:
41.53 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
7.33%
最大入金額:
24.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
1.40
長いトレード:
100 (58.48%)
短いトレード:
71 (41.52%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
2.51 USD
平均損失:
-3.16 USD
最大連続の負け:
7 (-25.79 USD)
最大連続損失:
-32.72 USD (5)
月間成長:
11.10%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.16 USD
最大の:
39.40 USD (9.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.87% (39.20 USD)
エクイティによる:
3.48% (14.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 65
BTCUSDm 61
DE30m 37
US30m 6
USTECm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 88
BTCUSDm -20
DE30m -16
US30m -2
USTECm 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 71K
BTCUSDm -99K
DE30m -3.2K
US30m -267
USTECm 4.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.32 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +26.90 USD
最大連続損失: -25.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real27"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 19:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EA Amazing Brain n2
30 USD/月
16%
0
0
USD
404
USD
6
5%
171
61%
7%
1.26
0.32
USD
10%
1:500
