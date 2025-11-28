- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
171
利益トレード:
105 (61.40%)
損失トレード:
66 (38.60%)
ベストトレード:
29.32 USD
最悪のトレード:
-10.18 USD
総利益:
263.70 USD (539 829 pips)
総損失:
-208.66 USD (566 695 pips)
最大連続の勝ち:
8 (26.90 USD)
最大連続利益:
41.53 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
7.33%
最大入金額:
24.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
1.40
長いトレード:
100 (58.48%)
短いトレード:
71 (41.52%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
2.51 USD
平均損失:
-3.16 USD
最大連続の負け:
7 (-25.79 USD)
最大連続損失:
-32.72 USD (5)
月間成長:
11.10%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.16 USD
最大の:
39.40 USD (9.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.87% (39.20 USD)
エクイティによる:
3.48% (14.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|65
|BTCUSDm
|61
|DE30m
|37
|US30m
|6
|USTECm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|88
|BTCUSDm
|-20
|DE30m
|-16
|US30m
|-2
|USTECm
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|71K
|BTCUSDm
|-99K
|DE30m
|-3.2K
|US30m
|-267
|USTECm
|4.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real27"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
16%
0
0
USD
USD
404
USD
USD
6
5%
171
61%
7%
1.26
0.32
USD
USD
10%
1:500