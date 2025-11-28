SeñalesSecciones
Amazing Traders

EA Amazing Brain n2

Amazing Traders
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 16%
Exness-MT5Real27
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
171
Transacciones Rentables:
105 (61.40%)
Transacciones Irrentables:
66 (38.60%)
Mejor transacción:
29.32 USD
Peor transacción:
-10.18 USD
Beneficio Bruto:
263.70 USD (539 829 pips)
Pérdidas Brutas:
-208.66 USD (566 695 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (26.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
7.33%
Carga máxima del depósito:
24.34%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
1.40
Transacciones Largas:
100 (58.48%)
Transacciones Cortas:
71 (41.52%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
2.51 USD
Pérdidas medias:
-3.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-25.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.72 USD (5)
Crecimiento al mes:
11.10%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.16 USD
Máxima:
39.40 USD (9.89%)
Reducción relativa:
De balance:
9.87% (39.20 USD)
De fondos:
3.48% (14.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 65
BTCUSDm 61
DE30m 37
US30m 6
USTECm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 88
BTCUSDm -20
DE30m -16
US30m -2
USTECm 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 71K
BTCUSDm -99K
DE30m -3.2K
US30m -267
USTECm 4.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.32 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +26.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real27" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 19:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
