- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
171
Negociações com lucro:
105 (61.40%)
Negociações com perda:
66 (38.60%)
Melhor negociação:
29.32 USD
Pior negociação:
-10.18 USD
Lucro bruto:
263.70 USD (539 829 pips)
Perda bruta:
-208.66 USD (566 695 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (26.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.53 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
7.33%
Depósito máximo carregado:
24.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
1.40
Negociações longas:
100 (58.48%)
Negociações curtas:
71 (41.52%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
2.51 USD
Perda média:
-3.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-25.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.72 USD (5)
Crescimento mensal:
11.10%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.16 USD
Máximo:
39.40 USD (9.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.87% (39.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.48% (14.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|65
|BTCUSDm
|61
|DE30m
|37
|US30m
|6
|USTECm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|88
|BTCUSDm
|-20
|DE30m
|-16
|US30m
|-2
|USTECm
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|71K
|BTCUSDm
|-99K
|DE30m
|-3.2K
|US30m
|-267
|USTECm
|4.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.32 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +26.90 USD
Máxima perda consecutiva: -25.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real27" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
404
USD
USD
6
5%
171
61%
7%
1.26
0.32
USD
USD
10%
1:500