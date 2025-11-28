SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain n2
Amazing Traders

EA Amazing Brain n2

Amazing Traders
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 16%
Exness-MT5Real27
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
171
Negociações com lucro:
105 (61.40%)
Negociações com perda:
66 (38.60%)
Melhor negociação:
29.32 USD
Pior negociação:
-10.18 USD
Lucro bruto:
263.70 USD (539 829 pips)
Perda bruta:
-208.66 USD (566 695 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (26.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.53 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
7.33%
Depósito máximo carregado:
24.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
1.40
Negociações longas:
100 (58.48%)
Negociações curtas:
71 (41.52%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
2.51 USD
Perda média:
-3.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-25.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.72 USD (5)
Crescimento mensal:
11.10%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.16 USD
Máximo:
39.40 USD (9.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.87% (39.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.48% (14.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 65
BTCUSDm 61
DE30m 37
US30m 6
USTECm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 88
BTCUSDm -20
DE30m -16
US30m -2
USTECm 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 71K
BTCUSDm -99K
DE30m -3.2K
US30m -267
USTECm 4.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.32 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +26.90 USD
Máxima perda consecutiva: -25.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real27" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 19:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
