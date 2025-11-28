- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
1 007.21 AUD
En kötü işlem:
-68.99 AUD
Brüt kâr:
1 031.94 AUD (1 388 pips)
Brüt zarar:
-68.99 AUD (90 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 031.94 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 031.94 AUD (4)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
25 saniye
Düzelme faktörü:
13.96
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
14.96
Beklenen getiri:
192.59 AUD
Ortalama kâr:
257.99 AUD
Ortalama zarar:
-68.99 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-68.99 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.99 AUD (1)
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
68.99 AUD
Maksimum:
68.99 AUD (0.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|733
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
