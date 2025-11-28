- 자본
트레이드:
1 255
이익 거래:
646 (51.47%)
손실 거래:
609 (48.53%)
최고의 거래:
1 104.63 AUD
최악의 거래:
-1 196.16 AUD
총 수익:
64 801.70 AUD (496 906 pips)
총 손실:
-56 093.08 AUD (377 870 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 571.64 AUD)
연속 최대 이익:
2 059.71 AUD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
75.30%
최대 입금량:
103.31%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
336
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.91
롱(주식매수):
664 (52.91%)
숏(주식차입매도):
591 (47.09%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
6.94 AUD
평균 이익:
100.31 AUD
평균 손실:
-92.11 AUD
연속 최대 손실:
27 (-1 184.02 AUD)
연속 최대 손실:
-2 435.36 AUD (6)
월별 성장률:
23.23%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
207.44 AUD
최대한의:
4 567.52 AUD (14.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.12% (4 567.52 AUD)
자본금별:
12.67% (2 840.83 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|1229
|EURUSD.a
|5
|USDJPY.a
|4
|US2000.a
|4
|USDCAD.a
|3
|NAS100.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURGBP.a
|2
|XAUUSD-F.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.a
|7K
|EURUSD.a
|81
|USDJPY.a
|-33
|US2000.a
|2
|USDCAD.a
|-1
|NAS100.a
|-126
|GBPUSD.a
|-17
|EURGBP.a
|-41
|XAUUSD-F.a
|-53
|GBPJPY.a
|-6
|NZDUSD.a
|-137
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.a
|123K
|EURUSD.a
|400
|USDJPY.a
|-77
|US2000.a
|-2
|USDCAD.a
|-33
|NAS100.a
|-2.8K
|GBPUSD.a
|-32
|EURGBP.a
|-177
|XAUUSD-F.a
|-465
|GBPJPY.a
|-118
|NZDUSD.a
|-294
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
