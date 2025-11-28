SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Signals
Joseph Derek Russell Smith

Signals

Joseph Derek Russell Smith
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
713
Negociações com lucro:
393 (55.11%)
Negociações com perda:
320 (44.88%)
Melhor negociação:
1 104.63 AUD
Pior negociação:
-520.11 AUD
Lucro bruto:
34 663.77 AUD (300 510 pips)
Perda bruta:
-25 862.34 AUD (202 061 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 053.41 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 030.26 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
76.17%
Depósito máximo carregado:
99.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
160
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
397 (55.68%)
Negociações curtas:
316 (44.32%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
12.34 AUD
Lucro médio:
88.20 AUD
Perda média:
-80.82 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-1 895.02 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-2 115.72 AUD (10)
Crescimento mensal:
40.09%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
207.44 AUD
Máximo:
4 097.28 AUD (14.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.38% (4 097.28 AUD)
Pelo Capital Líquido:
12.67% (2 840.83 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.a 691
EURUSD.a 5
USDJPY.a 4
USDCAD.a 3
NAS100.a 3
GBPUSD.a 2
EURGBP.a 2
XAUUSD-F.a 1
GBPJPY.a 1
NZDUSD.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.a 7K
EURUSD.a 81
USDJPY.a -33
USDCAD.a -1
NAS100.a -126
GBPUSD.a -17
EURGBP.a -41
XAUUSD-F.a -53
GBPJPY.a -6
NZDUSD.a -137
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.a 102K
EURUSD.a 400
USDJPY.a -77
USDCAD.a -33
NAS100.a -2.8K
GBPUSD.a -32
EURGBP.a -177
XAUUSD-F.a -465
GBPJPY.a -118
NZDUSD.a -294
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 104.63 AUD
Pior negociação: -520 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 053.41 AUD
Máxima perda consecutiva: -1 895.02 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 03:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Signals
100 USD por mês
40%
0
0
USD
29K
AUD
5
88%
713
55%
76%
1.34
12.34
AUD
13%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.