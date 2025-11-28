- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
713
Negociações com lucro:
393 (55.11%)
Negociações com perda:
320 (44.88%)
Melhor negociação:
1 104.63 AUD
Pior negociação:
-520.11 AUD
Lucro bruto:
34 663.77 AUD (300 510 pips)
Perda bruta:
-25 862.34 AUD (202 061 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 053.41 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 030.26 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
76.17%
Depósito máximo carregado:
99.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
160
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
397 (55.68%)
Negociações curtas:
316 (44.32%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
12.34 AUD
Lucro médio:
88.20 AUD
Perda média:
-80.82 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-1 895.02 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-2 115.72 AUD (10)
Crescimento mensal:
40.09%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
207.44 AUD
Máximo:
4 097.28 AUD (14.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.38% (4 097.28 AUD)
Pelo Capital Líquido:
12.67% (2 840.83 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|691
|EURUSD.a
|5
|USDJPY.a
|4
|USDCAD.a
|3
|NAS100.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURGBP.a
|2
|XAUUSD-F.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.a
|7K
|EURUSD.a
|81
|USDJPY.a
|-33
|USDCAD.a
|-1
|NAS100.a
|-126
|GBPUSD.a
|-17
|EURGBP.a
|-41
|XAUUSD-F.a
|-53
|GBPJPY.a
|-6
|NZDUSD.a
|-137
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.a
|102K
|EURUSD.a
|400
|USDJPY.a
|-77
|USDCAD.a
|-33
|NAS100.a
|-2.8K
|GBPUSD.a
|-32
|EURGBP.a
|-177
|XAUUSD-F.a
|-465
|GBPJPY.a
|-118
|NZDUSD.a
|-294
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 104.63 AUD
Pior negociação: -520 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 053.41 AUD
Máxima perda consecutiva: -1 895.02 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
40%
0
0
USD
USD
29K
AUD
AUD
5
88%
713
55%
76%
1.34
12.34
AUD
AUD
13%
1:30