Joseph Derek Russell Smith

Joseph Derek Russell Smith
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 36%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
664
Прибыльных трейдов:
366 (55.12%)
Убыточных трейдов:
298 (44.88%)
Лучший трейд:
1 104.63 AUD
Худший трейд:
-520.11 AUD
Общая прибыль:
32 015.18 AUD (281 642 pips)
Общий убыток:
-24 059.03 AUD (189 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 053.41 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 030.26 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
83.11%
Макс. загрузка депозита:
97.60%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
199
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
381 (57.38%)
Коротких трейдов:
283 (42.62%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
11.98 AUD
Средняя прибыль:
87.47 AUD
Средний убыток:
-80.73 AUD
Макс. серия проигрышей:
21 (-1 895.02 AUD)
Макс. убыток в серии:
-2 115.72 AUD (10)
Прирост в месяц:
36.21%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
207.44 AUD
Максимальная:
4 097.28 AUD (14.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.38% (4 097.28 AUD)
По эквити:
12.67% (2 840.83 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 642
EURUSD.a 5
USDJPY.a 4
USDCAD.a 3
NAS100.a 3
GBPUSD.a 2
EURGBP.a 2
XAUUSD-F.a 1
GBPJPY.a 1
NZDUSD.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a 6.4K
EURUSD.a 81
USDJPY.a -33
USDCAD.a -1
NAS100.a -126
GBPUSD.a -17
EURGBP.a -41
XAUUSD-F.a -53
GBPJPY.a -6
NZDUSD.a -137
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 96K
EURUSD.a 400
USDJPY.a -77
USDCAD.a -33
NAS100.a -2.8K
GBPUSD.a -32
EURGBP.a -177
XAUUSD-F.a -465
GBPJPY.a -118
NZDUSD.a -294
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 104.63 AUD
Худший трейд: -520 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 053.41 AUD
Макс. убыток в серии: -1 895.02 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 03:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Signals
100 USD в месяц
36%
0
0
USD
30K
AUD
4
87%
664
55%
83%
1.33
11.98
AUD
13%
1:30
