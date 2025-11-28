- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
664
Прибыльных трейдов:
366 (55.12%)
Убыточных трейдов:
298 (44.88%)
Лучший трейд:
1 104.63 AUD
Худший трейд:
-520.11 AUD
Общая прибыль:
32 015.18 AUD (281 642 pips)
Общий убыток:
-24 059.03 AUD (189 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 053.41 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 030.26 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
83.11%
Макс. загрузка депозита:
97.60%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
199
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
381 (57.38%)
Коротких трейдов:
283 (42.62%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
11.98 AUD
Средняя прибыль:
87.47 AUD
Средний убыток:
-80.73 AUD
Макс. серия проигрышей:
21 (-1 895.02 AUD)
Макс. убыток в серии:
-2 115.72 AUD (10)
Прирост в месяц:
36.21%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
207.44 AUD
Максимальная:
4 097.28 AUD (14.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.38% (4 097.28 AUD)
По эквити:
12.67% (2 840.83 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|642
|EURUSD.a
|5
|USDJPY.a
|4
|USDCAD.a
|3
|NAS100.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURGBP.a
|2
|XAUUSD-F.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|6.4K
|EURUSD.a
|81
|USDJPY.a
|-33
|USDCAD.a
|-1
|NAS100.a
|-126
|GBPUSD.a
|-17
|EURGBP.a
|-41
|XAUUSD-F.a
|-53
|GBPJPY.a
|-6
|NZDUSD.a
|-137
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|96K
|EURUSD.a
|400
|USDJPY.a
|-77
|USDCAD.a
|-33
|NAS100.a
|-2.8K
|GBPUSD.a
|-32
|EURGBP.a
|-177
|XAUUSD-F.a
|-465
|GBPJPY.a
|-118
|NZDUSD.a
|-294
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 104.63 AUD
Худший трейд: -520 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 053.41 AUD
Макс. убыток в серии: -1 895.02 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
30K
AUD
AUD
4
87%
664
55%
83%
1.33
11.98
AUD
AUD
13%
1:30