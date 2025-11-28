- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
677
盈利交易:
378 (55.83%)
亏损交易:
299 (44.17%)
最好交易:
1 104.63 AUD
最差交易:
-520.11 AUD
毛利:
33 019.12 AUD (290 060 pips)
毛利亏损:
-24 308.28 AUD (191 360 pips)
最大连续赢利:
20 (1 053.41 AUD)
最大连续盈利:
2 030.26 AUD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
76.17%
最大入金加载:
97.60%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
138
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.13
长期交易:
382 (56.43%)
短期交易:
295 (43.57%)
利润因子:
1.36
预期回报:
12.87 AUD
平均利润:
87.35 AUD
平均损失:
-81.30 AUD
最大连续失误:
21 (-1 895.02 AUD)
最大连续亏损:
-2 115.72 AUD (10)
每月增长:
39.64%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
207.44 AUD
最大值:
4 097.28 AUD (14.31%)
相对跌幅:
结余:
13.38% (4 097.28 AUD)
净值:
12.67% (2 840.83 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|655
|EURUSD.a
|5
|USDJPY.a
|4
|USDCAD.a
|3
|NAS100.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURGBP.a
|2
|XAUUSD-F.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|7K
|EURUSD.a
|81
|USDJPY.a
|-33
|USDCAD.a
|-1
|NAS100.a
|-126
|GBPUSD.a
|-17
|EURGBP.a
|-41
|XAUUSD-F.a
|-53
|GBPJPY.a
|-6
|NZDUSD.a
|-137
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|102K
|EURUSD.a
|400
|USDJPY.a
|-77
|USDCAD.a
|-33
|NAS100.a
|-2.8K
|GBPUSD.a
|-32
|EURGBP.a
|-177
|XAUUSD-F.a
|-465
|GBPJPY.a
|-118
|NZDUSD.a
|-294
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 104.63 AUD
最差交易: -520 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 053.41 AUD
最大连续亏损: -1 895.02 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
40%
0
0
USD
USD
29K
AUD
AUD
4
87%
677
55%
76%
1.35
12.87
AUD
AUD
13%
1:30