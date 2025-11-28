信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Signals
Joseph Derek Russell Smith

Signals

Joseph Derek Russell Smith
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
677
盈利交易:
378 (55.83%)
亏损交易:
299 (44.17%)
最好交易:
1 104.63 AUD
最差交易:
-520.11 AUD
毛利:
33 019.12 AUD (290 060 pips)
毛利亏损:
-24 308.28 AUD (191 360 pips)
最大连续赢利:
20 (1 053.41 AUD)
最大连续盈利:
2 030.26 AUD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
76.17%
最大入金加载:
97.60%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
138
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.13
长期交易:
382 (56.43%)
短期交易:
295 (43.57%)
利润因子:
1.36
预期回报:
12.87 AUD
平均利润:
87.35 AUD
平均损失:
-81.30 AUD
最大连续失误:
21 (-1 895.02 AUD)
最大连续亏损:
-2 115.72 AUD (10)
每月增长:
39.64%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
207.44 AUD
最大值:
4 097.28 AUD (14.31%)
相对跌幅:
结余:
13.38% (4 097.28 AUD)
净值:
12.67% (2 840.83 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.a 655
EURUSD.a 5
USDJPY.a 4
USDCAD.a 3
NAS100.a 3
GBPUSD.a 2
EURGBP.a 2
XAUUSD-F.a 1
GBPJPY.a 1
NZDUSD.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.a 7K
EURUSD.a 81
USDJPY.a -33
USDCAD.a -1
NAS100.a -126
GBPUSD.a -17
EURGBP.a -41
XAUUSD-F.a -53
GBPJPY.a -6
NZDUSD.a -137
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.a 102K
EURUSD.a 400
USDJPY.a -77
USDCAD.a -33
NAS100.a -2.8K
GBPUSD.a -32
EURGBP.a -177
XAUUSD-F.a -465
GBPJPY.a -118
NZDUSD.a -294
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 104.63 AUD
最差交易: -520 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 053.41 AUD
最大连续亏损: -1 895.02 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 03:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Signals
每月100 USD
40%
0
0
USD
29K
AUD
4
87%
677
55%
76%
1.35
12.87
AUD
13%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载