Trades insgesamt:
786
Gewinntrades:
434 (55.21%)
Verlusttrades:
352 (44.78%)
Bester Trade:
1 104.63 AUD
Schlechtester Trade:
-545.68 AUD
Bruttoprofit:
40 147.99 AUD (322 941 pips)
Bruttoverlust:
-31 767.58 AUD (229 469 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 053.41 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 030.26 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
76.17%
Max deposit load:
99.10%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
204
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.05
Long-Positionen:
429 (54.58%)
Short-Positionen:
357 (45.42%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
10.66 AUD
Durchschnittlicher Profit:
92.51 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-90.25 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-1 895.02 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 435.36 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
28.37%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
207.44 AUD
Maximaler:
4 097.28 AUD (14.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.38% (4 097.28 AUD)
Kapital:
12.67% (2 840.83 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|764
|EURUSD.a
|5
|USDJPY.a
|4
|USDCAD.a
|3
|NAS100.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURGBP.a
|2
|XAUUSD-F.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.a
|6.7K
|EURUSD.a
|81
|USDJPY.a
|-33
|USDCAD.a
|-1
|NAS100.a
|-126
|GBPUSD.a
|-17
|EURGBP.a
|-41
|XAUUSD-F.a
|-53
|GBPJPY.a
|-6
|NZDUSD.a
|-137
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.a
|97K
|EURUSD.a
|400
|USDJPY.a
|-77
|USDCAD.a
|-33
|NAS100.a
|-2.8K
|GBPUSD.a
|-32
|EURGBP.a
|-177
|XAUUSD-F.a
|-465
|GBPJPY.a
|-118
|NZDUSD.a
|-294
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Bester Trade: +1 104.63 AUD
Schlechtester Trade: -546 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 053.41 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 895.02 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
