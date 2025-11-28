SignaleKategorien
Joseph Derek Russell Smith

Signals

Joseph Derek Russell Smith
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 38%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
786
Gewinntrades:
434 (55.21%)
Verlusttrades:
352 (44.78%)
Bester Trade:
1 104.63 AUD
Schlechtester Trade:
-545.68 AUD
Bruttoprofit:
40 147.99 AUD (322 941 pips)
Bruttoverlust:
-31 767.58 AUD (229 469 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 053.41 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 030.26 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
76.17%
Max deposit load:
99.10%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
204
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.05
Long-Positionen:
429 (54.58%)
Short-Positionen:
357 (45.42%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
10.66 AUD
Durchschnittlicher Profit:
92.51 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-90.25 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-1 895.02 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 435.36 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
28.37%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
207.44 AUD
Maximaler:
4 097.28 AUD (14.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.38% (4 097.28 AUD)
Kapital:
12.67% (2 840.83 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 764
EURUSD.a 5
USDJPY.a 4
USDCAD.a 3
NAS100.a 3
GBPUSD.a 2
EURGBP.a 2
XAUUSD-F.a 1
GBPJPY.a 1
NZDUSD.a 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a 6.7K
EURUSD.a 81
USDJPY.a -33
USDCAD.a -1
NAS100.a -126
GBPUSD.a -17
EURGBP.a -41
XAUUSD-F.a -53
GBPJPY.a -6
NZDUSD.a -137
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 97K
EURUSD.a 400
USDJPY.a -77
USDCAD.a -33
NAS100.a -2.8K
GBPUSD.a -32
EURGBP.a -177
XAUUSD-F.a -465
GBPJPY.a -118
NZDUSD.a -294
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 104.63 AUD
Schlechtester Trade: -546 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 053.41 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 895.02 AUD

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 03:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
