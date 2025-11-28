SeñalesSecciones
Joseph Derek Russell Smith
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
713
Transacciones Rentables:
393 (55.11%)
Transacciones Irrentables:
320 (44.88%)
Mejor transacción:
1 104.63 AUD
Peor transacción:
-520.11 AUD
Beneficio Bruto:
34 663.77 AUD (300 510 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 862.34 AUD (202 061 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 053.41 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 030.26 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
76.17%
Carga máxima del depósito:
99.10%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
160
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.15
Transacciones Largas:
397 (55.68%)
Transacciones Cortas:
316 (44.32%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
12.34 AUD
Beneficio medio:
88.20 AUD
Pérdidas medias:
-80.82 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-1 895.02 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 115.72 AUD (10)
Crecimiento al mes:
40.09%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
207.44 AUD
Máxima:
4 097.28 AUD (14.31%)
Reducción relativa:
De balance:
13.38% (4 097.28 AUD)
De fondos:
12.67% (2 840.83 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.a 691
EURUSD.a 5
USDJPY.a 4
USDCAD.a 3
NAS100.a 3
GBPUSD.a 2
EURGBP.a 2
XAUUSD-F.a 1
GBPJPY.a 1
NZDUSD.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.a 7K
EURUSD.a 81
USDJPY.a -33
USDCAD.a -1
NAS100.a -126
GBPUSD.a -17
EURGBP.a -41
XAUUSD-F.a -53
GBPJPY.a -6
NZDUSD.a -137
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.a 102K
EURUSD.a 400
USDJPY.a -77
USDCAD.a -33
NAS100.a -2.8K
GBPUSD.a -32
EURGBP.a -177
XAUUSD-F.a -465
GBPJPY.a -118
NZDUSD.a -294
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 104.63 AUD
Peor transacción: -520 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +1 053.41 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 895.02 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 03:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Signals
100 USD al mes
40%
0
0
USD
29K
AUD
5
88%
713
55%
76%
1.34
12.34
AUD
13%
1:30
