Total de Trades:
713
Transacciones Rentables:
393 (55.11%)
Transacciones Irrentables:
320 (44.88%)
Mejor transacción:
1 104.63 AUD
Peor transacción:
-520.11 AUD
Beneficio Bruto:
34 663.77 AUD (300 510 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 862.34 AUD (202 061 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 053.41 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 030.26 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
76.17%
Carga máxima del depósito:
99.10%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
160
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.15
Transacciones Largas:
397 (55.68%)
Transacciones Cortas:
316 (44.32%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
12.34 AUD
Beneficio medio:
88.20 AUD
Pérdidas medias:
-80.82 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-1 895.02 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 115.72 AUD (10)
Crecimiento al mes:
40.09%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
207.44 AUD
Máxima:
4 097.28 AUD (14.31%)
Reducción relativa:
De balance:
13.38% (4 097.28 AUD)
De fondos:
12.67% (2 840.83 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|691
|EURUSD.a
|5
|USDJPY.a
|4
|USDCAD.a
|3
|NAS100.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURGBP.a
|2
|XAUUSD-F.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.a
|7K
|EURUSD.a
|81
|USDJPY.a
|-33
|USDCAD.a
|-1
|NAS100.a
|-126
|GBPUSD.a
|-17
|EURGBP.a
|-41
|XAUUSD-F.a
|-53
|GBPJPY.a
|-6
|NZDUSD.a
|-137
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.a
|102K
|EURUSD.a
|400
|USDJPY.a
|-77
|USDCAD.a
|-33
|NAS100.a
|-2.8K
|GBPUSD.a
|-32
|EURGBP.a
|-177
|XAUUSD-F.a
|-465
|GBPJPY.a
|-118
|NZDUSD.a
|-294
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +1 104.63 AUD
Peor transacción: -520 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +1 053.41 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 895.02 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
