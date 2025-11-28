- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
713
利益トレード:
393 (55.11%)
損失トレード:
320 (44.88%)
ベストトレード:
1 104.63 AUD
最悪のトレード:
-520.11 AUD
総利益:
34 663.77 AUD (300 510 pips)
総損失:
-25 862.34 AUD (202 061 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 053.41 AUD)
最大連続利益:
2 030.26 AUD (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
76.17%
最大入金額:
99.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
160
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.15
長いトレード:
397 (55.68%)
短いトレード:
316 (44.32%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
12.34 AUD
平均利益:
88.20 AUD
平均損失:
-80.82 AUD
最大連続の負け:
21 (-1 895.02 AUD)
最大連続損失:
-2 115.72 AUD (10)
月間成長:
40.09%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
207.44 AUD
最大の:
4 097.28 AUD (14.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.38% (4 097.28 AUD)
エクイティによる:
12.67% (2 840.83 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|691
|EURUSD.a
|5
|USDJPY.a
|4
|USDCAD.a
|3
|NAS100.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURGBP.a
|2
|XAUUSD-F.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|7K
|EURUSD.a
|81
|USDJPY.a
|-33
|USDCAD.a
|-1
|NAS100.a
|-126
|GBPUSD.a
|-17
|EURGBP.a
|-41
|XAUUSD-F.a
|-53
|GBPJPY.a
|-6
|NZDUSD.a
|-137
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|102K
|EURUSD.a
|400
|USDJPY.a
|-77
|USDCAD.a
|-33
|NAS100.a
|-2.8K
|GBPUSD.a
|-32
|EURGBP.a
|-177
|XAUUSD-F.a
|-465
|GBPJPY.a
|-118
|NZDUSD.a
|-294
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 104.63 AUD
最悪のトレード: -520 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 053.41 AUD
最大連続損失: -1 895.02 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
