Joseph Derek Russell Smith

Signals

Joseph Derek Russell Smith
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
713
利益トレード:
393 (55.11%)
損失トレード:
320 (44.88%)
ベストトレード:
1 104.63 AUD
最悪のトレード:
-520.11 AUD
総利益:
34 663.77 AUD (300 510 pips)
総損失:
-25 862.34 AUD (202 061 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 053.41 AUD)
最大連続利益:
2 030.26 AUD (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
76.17%
最大入金額:
99.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
160
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.15
長いトレード:
397 (55.68%)
短いトレード:
316 (44.32%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
12.34 AUD
平均利益:
88.20 AUD
平均損失:
-80.82 AUD
最大連続の負け:
21 (-1 895.02 AUD)
最大連続損失:
-2 115.72 AUD (10)
月間成長:
40.09%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
207.44 AUD
最大の:
4 097.28 AUD (14.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.38% (4 097.28 AUD)
エクイティによる:
12.67% (2 840.83 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.a 691
EURUSD.a 5
USDJPY.a 4
USDCAD.a 3
NAS100.a 3
GBPUSD.a 2
EURGBP.a 2
XAUUSD-F.a 1
GBPJPY.a 1
NZDUSD.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.a 7K
EURUSD.a 81
USDJPY.a -33
USDCAD.a -1
NAS100.a -126
GBPUSD.a -17
EURGBP.a -41
XAUUSD-F.a -53
GBPJPY.a -6
NZDUSD.a -137
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.a 102K
EURUSD.a 400
USDJPY.a -77
USDCAD.a -33
NAS100.a -2.8K
GBPUSD.a -32
EURGBP.a -177
XAUUSD-F.a -465
GBPJPY.a -118
NZDUSD.a -294
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 104.63 AUD
最悪のトレード: -520 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 053.41 AUD
最大連続損失: -1 895.02 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 03:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Signals
100 USD/月
40%
0
0
USD
29K
AUD
5
88%
713
55%
76%
1.34
12.34
AUD
13%
1:30
