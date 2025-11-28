SegnaliSezioni
Joseph Derek Russell Smith

Signals

Joseph Derek Russell Smith
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
1 007.21 AUD
Worst Trade:
-68.99 AUD
Profitto lordo:
1 007.21 AUD (1 313 pips)
Perdita lorda:
-68.99 AUD (90 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1 007.21 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 007.21 AUD (1)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
42 secondi
Fattore di recupero:
13.60
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
14.60
Profitto previsto:
469.11 AUD
Profitto medio:
1 007.21 AUD
Perdita media:
-68.99 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-68.99 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-68.99 AUD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.99 AUD
Massimale:
68.99 AUD (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 714
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 007.21 AUD
Worst Trade: -69 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 007.21 AUD
Massima perdita consecutiva: -68.99 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.28 11:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
