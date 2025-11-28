- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
1 007.21 AUD
Worst Trade:
-68.99 AUD
Profitto lordo:
1 007.21 AUD (1 313 pips)
Perdita lorda:
-68.99 AUD (90 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1 007.21 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 007.21 AUD (1)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
42 secondi
Fattore di recupero:
13.60
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
14.60
Profitto previsto:
469.11 AUD
Profitto medio:
1 007.21 AUD
Perdita media:
-68.99 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-68.99 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-68.99 AUD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.99 AUD
Massimale:
68.99 AUD (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|714
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 007.21 AUD
Worst Trade: -69 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 007.21 AUD
Massima perdita consecutiva: -68.99 AUD
Nessun dato
