İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
18 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (25.00%)
En iyi işlem:
5.26 USD
En kötü işlem:
-4.07 USD
Brüt kâr:
36.34 USD (27 830 pips)
Brüt zarar:
-20.67 USD (20 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (8.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.85 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
30 saniye
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
15 (62.50%)
Satış işlemleri:
9 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-3.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.07 USD (1)
Aylık büyüme:
4.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.56 USD
Maksimum:
5.48 USD (4.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|24
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|16
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|7.2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.26 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
