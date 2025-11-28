SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / US30 Scalper Turbo
Ajaya Pokhrel

US30 Scalper Turbo

Ajaya Pokhrel
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
18 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (25.00%)
En iyi işlem:
5.26 USD
En kötü işlem:
-4.07 USD
Brüt kâr:
36.34 USD (27 830 pips)
Brüt zarar:
-20.67 USD (20 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (8.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.85 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
30 saniye
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
15 (62.50%)
Satış işlemleri:
9 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-3.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.07 USD (1)
Aylık büyüme:
4.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.56 USD
Maksimum:
5.48 USD (4.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 16
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.26 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.28 08:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol