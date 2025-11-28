- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
28 (80.00%)
損失トレード:
7 (20.00%)
ベストトレード:
6.23 USD
最悪のトレード:
-4.27 USD
総利益:
58.14 USD (49 624 pips)
総損失:
-24.94 USD (24 934 pips)
最大連続の勝ち:
9 (12.40 USD)
最大連続利益:
12.40 USD (9)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
0.32%
最大入金額:
20.53%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
31 秒
リカバリーファクター:
6.06
長いトレード:
22 (62.86%)
短いトレード:
13 (37.14%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
2.08 USD
平均損失:
-3.56 USD
最大連続の負け:
1 (-4.27 USD)
最大連続損失:
-4.27 USD (1)
月間成長:
14.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.56 USD
最大の:
5.48 USD (4.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.86% (5.48 USD)
エクイティによる:
0.32% (0.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.23 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.40 USD
最大連続損失: -4.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
33%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
14
100%
35
80%
0%
2.33
0.95
USD
USD
5%
1:500