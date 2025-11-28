- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
28 (80.00%)
Negociações com perda:
7 (20.00%)
Melhor negociação:
6.23 USD
Pior negociação:
-4.27 USD
Lucro bruto:
58.14 USD (49 624 pips)
Perda bruta:
-24.94 USD (24 934 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (12.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.40 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
0.32%
Depósito máximo carregado:
20.53%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
31 segundos
Fator de recuperação:
6.06
Negociações longas:
22 (62.86%)
Negociações curtas:
13 (37.14%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
2.08 USD
Perda média:
-3.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.27 USD (1)
Crescimento mensal:
14.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.56 USD
Máximo:
5.48 USD (4.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.86% (5.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.32% (0.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.23 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.40 USD
Máxima perda consecutiva: -4.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
14
100%
35
80%
0%
2.33
0.95
USD
USD
5%
1:500