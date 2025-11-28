- Прирост
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
28 (80.00%)
Убыточных трейдов:
7 (20.00%)
Лучший трейд:
6.23 USD
Худший трейд:
-4.27 USD
Общая прибыль:
58.14 USD (49 624 pips)
Общий убыток:
-24.94 USD (24 934 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (12.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.40 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.32%
Макс. загрузка депозита:
20.53%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
31 секунду
Фактор восстановления:
6.06
Длинных трейдов:
22 (62.86%)
Коротких трейдов:
13 (37.14%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
2.08 USD
Средний убыток:
-3.56 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.27 USD (1)
Прирост в месяц:
14.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.56 USD
Максимальная:
5.48 USD (4.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.86% (5.48 USD)
По эквити:
0.32% (0.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +6.23 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.40 USD
Макс. убыток в серии: -4.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
14
100%
35
80%
0%
2.33
0.95
USD
USD
5%
1:500