Сигналы / MetaTrader 5 / US30 Scalper Turbo
Ajaya Pokhrel

US30 Scalper Turbo

Ajaya Pokhrel
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
28 (80.00%)
Убыточных трейдов:
7 (20.00%)
Лучший трейд:
6.23 USD
Худший трейд:
-4.27 USD
Общая прибыль:
58.14 USD (49 624 pips)
Общий убыток:
-24.94 USD (24 934 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (12.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.40 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.32%
Макс. загрузка депозита:
20.53%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
31 секунду
Фактор восстановления:
6.06
Длинных трейдов:
22 (62.86%)
Коротких трейдов:
13 (37.14%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
2.08 USD
Средний убыток:
-3.56 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.27 USD (1)
Прирост в месяц:
14.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.56 USD
Максимальная:
5.48 USD (4.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.86% (5.48 USD)
По эквити:
0.32% (0.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 33
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.23 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.40 USD
Макс. убыток в серии: -4.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Нет отзывов
2025.12.12 14:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 16:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
US30 Scalper Turbo
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
133
USD
14
100%
35
80%
0%
2.33
0.95
USD
5%
1:500
Копировать

