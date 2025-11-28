- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
18 (75.00%)
Loss Trade:
6 (25.00%)
Best Trade:
5.26 USD
Worst Trade:
-4.07 USD
Profitto lordo:
36.34 USD (27 830 pips)
Perdita lorda:
-20.67 USD (20 664 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (8.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
30 secondi
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
15 (62.50%)
Short Trade:
9 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-3.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.07 USD (1)
Crescita mensile:
4.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.56 USD
Massimale:
5.48 USD (4.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|16
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|7.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.26 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.75 USD
Massima perdita consecutiva: -4.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Non ci sono recensioni