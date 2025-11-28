- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
28 (80.00%)
Verlusttrades:
7 (20.00%)
Bester Trade:
6.23 USD
Schlechtester Trade:
-4.27 USD
Bruttoprofit:
58.14 USD (49 624 pips)
Bruttoverlust:
-24.94 USD (24 934 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (12.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12.40 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
0.32%
Max deposit load:
20.53%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
31 Sekunden
Erholungsfaktor:
6.06
Long-Positionen:
22 (62.86%)
Short-Positionen:
13 (37.14%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.27 USD (1)
Wachstum pro Monat :
14.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.56 USD
Maximaler:
5.48 USD (4.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.86% (5.48 USD)
Kapital:
0.32% (0.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +6.23 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Keine Bewertungen
