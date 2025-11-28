- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
28 (80.00%)
亏损交易:
7 (20.00%)
最好交易:
6.23 USD
最差交易:
-4.27 USD
毛利:
58.14 USD (49 624 pips)
毛利亏损:
-24.94 USD (24 934 pips)
最大连续赢利:
9 (12.40 USD)
最大连续盈利:
12.40 USD (9)
夏普比率:
0.37
交易活动:
0.32%
最大入金加载:
20.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
31 秒
采收率:
6.06
长期交易:
22 (62.86%)
短期交易:
13 (37.14%)
利润因子:
2.33
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
2.08 USD
平均损失:
-3.56 USD
最大连续失误:
1 (-4.27 USD)
最大连续亏损:
-4.27 USD (1)
每月增长:
14.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.56 USD
最大值:
5.48 USD (4.86%)
相对跌幅:
结余:
4.86% (5.48 USD)
净值:
0.32% (0.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.23 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.40 USD
最大连续亏损: -4.27 USD
