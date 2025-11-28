- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
29 (80.55%)
손실 거래:
7 (19.44%)
최고의 거래:
6.23 USD
최악의 거래:
-4.27 USD
총 수익:
59.34 USD (50 824 pips)
총 손실:
-24.94 USD (24 934 pips)
연속 최대 이익:
9 (12.40 USD)
연속 최대 이익:
12.86 USD (4)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
0.32%
최대 입금량:
20.53%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
31 초
회복 요인:
6.28
롱(주식매수):
22 (61.11%)
숏(주식차입매도):
14 (38.89%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
2.05 USD
평균 손실:
-3.56 USD
연속 최대 손실:
1 (-4.27 USD)
연속 최대 손실:
-4.27 USD (1)
월별 성장률:
13.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.56 USD
최대한의:
5.48 USD (4.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.86% (5.48 USD)
자본금별:
0.32% (0.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.23 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +12.40 USD
연속 최대 손실: -4.27 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
34%
0
0
USD
USD
134
USD
USD
15
100%
36
80%
0%
2.37
0.96
USD
USD
5%
1:500