Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
28 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (20.00%)
Mejor transacción:
6.23 USD
Peor transacción:
-4.27 USD
Beneficio Bruto:
58.14 USD (49 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.94 USD (24 934 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (12.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.40 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
0.32%
Carga máxima del depósito:
20.53%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
31 segundos
Factor de Recuperación:
6.06
Transacciones Largas:
22 (62.86%)
Transacciones Cortas:
13 (37.14%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
2.08 USD
Pérdidas medias:
-3.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.27 USD (1)
Crecimiento al mes:
14.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.56 USD
Máxima:
5.48 USD (4.86%)
Reducción relativa:
De balance:
4.86% (5.48 USD)
De fondos:
0.32% (0.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.23 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
33%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
14
100%
35
80%
0%
2.33
0.95
USD
USD
5%
1:500