Ajaya Pokhrel

US30 Scalper Turbo

Ajaya Pokhrel
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
28 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (20.00%)
Mejor transacción:
6.23 USD
Peor transacción:
-4.27 USD
Beneficio Bruto:
58.14 USD (49 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.94 USD (24 934 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (12.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.40 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
0.32%
Carga máxima del depósito:
20.53%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
31 segundos
Factor de Recuperación:
6.06
Transacciones Largas:
22 (62.86%)
Transacciones Cortas:
13 (37.14%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
2.08 USD
Pérdidas medias:
-3.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.27 USD (1)
Crecimiento al mes:
14.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.56 USD
Máxima:
5.48 USD (4.86%)
Reducción relativa:
De balance:
4.86% (5.48 USD)
De fondos:
0.32% (0.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 33
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.23 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
No hay comentarios
2025.12.12 14:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 16:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
