Amazing Traders

EA Amazing Brain

Amazing Traders
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
124 (57.40%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (42.59%)
En iyi işlem:
31.91 USD
En kötü işlem:
-18.50 USD
Brüt kâr:
438.66 USD (792 578 pips)
Brüt zarar:
-244.39 USD (404 235 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (55.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.16 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
6.45
Alış işlemleri:
98 (45.37%)
Satış işlemleri:
118 (54.63%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-0.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.76 USD (2)
Aylık büyüme:
56.06%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.74 USD
Maksimum:
30.13 USD (7.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 68
BTCUSD 51
USTEC 33
US30 32
DE30 22
EURJPY 5
USOIL 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 73
BTCUSD 92
USTEC 14
US30 -4
DE30 24
EURJPY 0
USOIL -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
BTCUSD 307K
USTEC 8.7K
US30 -569
DE30 3.8K
EURJPY -44
USOIL -690
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.91 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
