- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
124 (57.40%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (42.59%)
En iyi işlem:
31.91 USD
En kötü işlem:
-18.50 USD
Brüt kâr:
438.66 USD (792 578 pips)
Brüt zarar:
-244.39 USD (404 235 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (55.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.16 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
6.45
Alış işlemleri:
98 (45.37%)
Satış işlemleri:
118 (54.63%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-0.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.76 USD (2)
Aylık büyüme:
56.06%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.74 USD
Maksimum:
30.13 USD (7.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|BTCUSD
|51
|USTEC
|33
|US30
|32
|DE30
|22
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|92
|USTEC
|14
|US30
|-4
|DE30
|24
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|BTCUSD
|307K
|USTEC
|8.7K
|US30
|-569
|DE30
|3.8K
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.91 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok