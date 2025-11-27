- 成長
トレード:
342
利益トレード:
202 (59.06%)
損失トレード:
140 (40.94%)
ベストトレード:
43.97 USD
最悪のトレード:
-18.61 USD
総利益:
777.80 USD (1 182 077 pips)
総損失:
-511.13 USD (797 873 pips)
最大連続の勝ち:
10 (55.78 USD)
最大連続利益:
82.97 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
4.41%
最大入金額:
26.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
3.50
長いトレード:
172 (50.29%)
短いトレード:
170 (49.71%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
3.85 USD
平均損失:
-3.65 USD
最大連続の負け:
6 (-0.81 USD)
最大連続損失:
-65.01 USD (5)
月間成長:
15.95%
アルゴリズム取引:
21%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.74 USD
最大の:
76.09 USD (11.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.00% (76.09 USD)
エクイティによる:
4.32% (27.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|BTCUSD
|98
|DE30
|52
|USTEC
|38
|US30
|32
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|199
|BTCUSD
|76
|DE30
|0
|USTEC
|1
|US30
|-4
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|124K
|BTCUSD
|259K
|DE30
|1.3K
|USTEC
|428
|US30
|-569
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +43.97 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +55.78 USD
最大連続損失: -0.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real30"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
76%
0
0
USD
USD
301
USD
USD
9
21%
342
59%
4%
1.52
0.78
USD
USD
12%
1:500