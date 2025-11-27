シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain
Amazing Traders

EA Amazing Brain

Amazing Traders
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 76%
Exness-MT5Real30
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
342
利益トレード:
202 (59.06%)
損失トレード:
140 (40.94%)
ベストトレード:
43.97 USD
最悪のトレード:
-18.61 USD
総利益:
777.80 USD (1 182 077 pips)
総損失:
-511.13 USD (797 873 pips)
最大連続の勝ち:
10 (55.78 USD)
最大連続利益:
82.97 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
4.41%
最大入金額:
26.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
3.50
長いトレード:
172 (50.29%)
短いトレード:
170 (49.71%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
3.85 USD
平均損失:
-3.65 USD
最大連続の負け:
6 (-0.81 USD)
最大連続損失:
-65.01 USD (5)
月間成長:
15.95%
アルゴリズム取引:
21%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.74 USD
最大の:
76.09 USD (11.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.00% (76.09 USD)
エクイティによる:
4.32% (27.37 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 112
BTCUSD 98
DE30 52
USTEC 38
US30 32
EURJPY 5
USOIL 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 199
BTCUSD 76
DE30 0
USTEC 1
US30 -4
EURJPY 0
USOIL -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 124K
BTCUSD 259K
DE30 1.3K
USTEC 428
US30 -569
EURJPY -44
USOIL -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.97 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +55.78 USD
最大連続損失: -0.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real30"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
レビューなし
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
