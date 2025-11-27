SignauxSections
Amazing Traders

EA Amazing Brain

Amazing Traders
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
216
Bénéfice trades:
124 (57.40%)
Perte trades:
92 (42.59%)
Meilleure transaction:
31.91 USD
Pire transaction:
-18.50 USD
Bénéfice brut:
438.66 USD (792 578 pips)
Perte brute:
-244.39 USD (404 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (55.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.16 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
6.45
Longs trades:
98 (45.37%)
Courts trades:
118 (54.63%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
3.54 USD
Perte moyenne:
-2.66 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-0.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
56.06%
Algo trading:
30%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.74 USD
Maximal:
30.13 USD (7.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 68
BTCUSD 51
USTEC 33
US30 32
DE30 22
EURJPY 5
USOIL 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 73
BTCUSD 92
USTEC 14
US30 -4
DE30 24
EURJPY 0
USOIL -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
BTCUSD 307K
USTEC 8.7K
US30 -569
DE30 3.8K
EURJPY -44
USOIL -690
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Exness-MT5Real9
0.00 × 1
Aucun avis
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
