Total de Trades:
342
Transacciones Rentables:
202 (59.06%)
Transacciones Irrentables:
140 (40.94%)
Mejor transacción:
43.97 USD
Peor transacción:
-18.61 USD
Beneficio Bruto:
777.80 USD (1 182 077 pips)
Pérdidas Brutas:
-511.13 USD (797 873 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (55.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.97 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
4.41%
Carga máxima del depósito:
26.92%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
3.50
Transacciones Largas:
172 (50.29%)
Transacciones Cortas:
170 (49.71%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
3.85 USD
Pérdidas medias:
-3.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-0.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.01 USD (5)
Crecimiento al mes:
15.95%
Trading algorítmico:
21%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.74 USD
Máxima:
76.09 USD (11.12%)
Reducción relativa:
De balance:
12.00% (76.09 USD)
De fondos:
4.32% (27.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|BTCUSD
|98
|DE30
|52
|USTEC
|38
|US30
|32
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|199
|BTCUSD
|76
|DE30
|0
|USTEC
|1
|US30
|-4
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|124K
|BTCUSD
|259K
|DE30
|1.3K
|USTEC
|428
|US30
|-569
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +43.97 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +55.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real30" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 1
