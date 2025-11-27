SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain
Amazing Traders

EA Amazing Brain

Amazing Traders
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 76%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
342
Transacciones Rentables:
202 (59.06%)
Transacciones Irrentables:
140 (40.94%)
Mejor transacción:
43.97 USD
Peor transacción:
-18.61 USD
Beneficio Bruto:
777.80 USD (1 182 077 pips)
Pérdidas Brutas:
-511.13 USD (797 873 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (55.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.97 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
4.41%
Carga máxima del depósito:
26.92%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
3.50
Transacciones Largas:
172 (50.29%)
Transacciones Cortas:
170 (49.71%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
3.85 USD
Pérdidas medias:
-3.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-0.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.01 USD (5)
Crecimiento al mes:
15.95%
Trading algorítmico:
21%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.74 USD
Máxima:
76.09 USD (11.12%)
Reducción relativa:
De balance:
12.00% (76.09 USD)
De fondos:
4.32% (27.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 112
BTCUSD 98
DE30 52
USTEC 38
US30 32
EURJPY 5
USOIL 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 199
BTCUSD 76
DE30 0
USTEC 1
US30 -4
EURJPY 0
USOIL -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 124K
BTCUSD 259K
DE30 1.3K
USTEC 428
US30 -569
EURJPY -44
USOIL -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +43.97 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +55.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real30" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
