Negociações:
342
Negociações com lucro:
202 (59.06%)
Negociações com perda:
140 (40.94%)
Melhor negociação:
43.97 USD
Pior negociação:
-18.61 USD
Lucro bruto:
777.80 USD (1 182 077 pips)
Perda bruta:
-511.13 USD (797 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (55.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.97 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
4.41%
Depósito máximo carregado:
26.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
3.50
Negociações longas:
172 (50.29%)
Negociações curtas:
170 (49.71%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
3.85 USD
Perda média:
-3.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-0.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.01 USD (5)
Crescimento mensal:
15.95%
Algotrading:
21%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.74 USD
Máximo:
76.09 USD (11.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.00% (76.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (27.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|BTCUSD
|98
|DE30
|52
|USTEC
|38
|US30
|32
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|199
|BTCUSD
|76
|DE30
|0
|USTEC
|1
|US30
|-4
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|124K
|BTCUSD
|259K
|DE30
|1.3K
|USTEC
|428
|US30
|-569
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real30" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real9
|0.00 × 1
Sem comentários
