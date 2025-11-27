SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain
Amazing Traders

EA Amazing Brain

Amazing Traders
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 76%
Exness-MT5Real30
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
342
Negociações com lucro:
202 (59.06%)
Negociações com perda:
140 (40.94%)
Melhor negociação:
43.97 USD
Pior negociação:
-18.61 USD
Lucro bruto:
777.80 USD (1 182 077 pips)
Perda bruta:
-511.13 USD (797 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (55.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.97 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
4.41%
Depósito máximo carregado:
26.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
3.50
Negociações longas:
172 (50.29%)
Negociações curtas:
170 (49.71%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
3.85 USD
Perda média:
-3.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-0.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.01 USD (5)
Crescimento mensal:
15.95%
Algotrading:
21%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.74 USD
Máximo:
76.09 USD (11.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.00% (76.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (27.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 112
BTCUSD 98
DE30 52
USTEC 38
US30 32
EURJPY 5
USOIL 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 199
BTCUSD 76
DE30 0
USTEC 1
US30 -4
EURJPY 0
USOIL -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 124K
BTCUSD 259K
DE30 1.3K
USTEC 428
US30 -569
EURJPY -44
USOIL -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +43.97 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +55.78 USD
Máxima perda consecutiva: -0.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real30" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA Amazing Brain
30 USD por mês
76%
0
0
USD
301
USD
9
21%
342
59%
4%
1.52
0.78
USD
12%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.