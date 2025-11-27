SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain
Amazing Traders

EA Amazing Brain

Amazing Traders
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 74%
Exness-MT5Real30
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
346
Gewinntrades:
203 (58.67%)
Verlusttrades:
143 (41.33%)
Bester Trade:
43.97 USD
Schlechtester Trade:
-18.61 USD
Bruttoprofit:
778.31 USD (1 182 583 pips)
Bruttoverlust:
-514.30 USD (801 040 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (55.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.97 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
4.41%
Max deposit load:
26.92%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
3.47
Long-Positionen:
172 (49.71%)
Short-Positionen:
174 (50.29%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-0.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.01 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.80%
Algo-Trading:
21%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.74 USD
Maximaler:
76.09 USD (11.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.00% (76.09 USD)
Kapital:
4.32% (27.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 116
BTCUSD 98
DE30 52
USTEC 38
US30 32
EURJPY 5
USOIL 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 197
BTCUSD 76
DE30 0
USTEC 1
US30 -4
EURJPY 0
USOIL -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 122K
BTCUSD 259K
DE30 1.3K
USTEC 428
US30 -569
EURJPY -44
USOIL -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.97 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real30" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Amazing Brain
30 USD pro Monat
74%
0
0
USD
298
USD
10
21%
346
58%
4%
1.51
0.76
USD
12%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.