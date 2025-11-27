- Wachstum
Trades insgesamt:
346
Gewinntrades:
203 (58.67%)
Verlusttrades:
143 (41.33%)
Bester Trade:
43.97 USD
Schlechtester Trade:
-18.61 USD
Bruttoprofit:
778.31 USD (1 182 583 pips)
Bruttoverlust:
-514.30 USD (801 040 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (55.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.97 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
4.41%
Max deposit load:
26.92%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
3.47
Long-Positionen:
172 (49.71%)
Short-Positionen:
174 (50.29%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-0.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.01 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.80%
Algo-Trading:
21%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.74 USD
Maximaler:
76.09 USD (11.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.00% (76.09 USD)
Kapital:
4.32% (27.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|BTCUSD
|98
|DE30
|52
|USTEC
|38
|US30
|32
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|76
|DE30
|0
|USTEC
|1
|US30
|-4
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|122K
|BTCUSD
|259K
|DE30
|1.3K
|USTEC
|428
|US30
|-569
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +43.97 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real30" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real9
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
