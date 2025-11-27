- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
201 (59.11%)
Убыточных трейдов:
139 (40.88%)
Лучший трейд:
43.97 USD
Худший трейд:
-18.61 USD
Общая прибыль:
776.83 USD (1 181 116 pips)
Общий убыток:
-510.13 USD (796 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (55.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.97 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
4.41%
Макс. загрузка депозита:
26.92%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
170 (50.00%)
Коротких трейдов:
170 (50.00%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
3.86 USD
Средний убыток:
-3.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-0.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.01 USD (5)
Прирост в месяц:
14.32%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.74 USD
Максимальная:
76.09 USD (11.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.00% (76.09 USD)
По эквити:
4.32% (27.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|BTCUSD
|98
|DE30
|52
|USTEC
|38
|US30
|32
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|199
|BTCUSD
|76
|DE30
|0
|USTEC
|1
|US30
|-4
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|124K
|BTCUSD
|259K
|DE30
|1.3K
|USTEC
|428
|US30
|-569
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.97 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +55.78 USD
Макс. убыток в серии: -0.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real30" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
76%
0
0
USD
USD
301
USD
USD
9
21%
340
59%
4%
1.52
0.78
USD
USD
12%
1:500