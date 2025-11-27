СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain
Amazing Traders

EA Amazing Brain

Amazing Traders
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 76%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
201 (59.11%)
Убыточных трейдов:
139 (40.88%)
Лучший трейд:
43.97 USD
Худший трейд:
-18.61 USD
Общая прибыль:
776.83 USD (1 181 116 pips)
Общий убыток:
-510.13 USD (796 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (55.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.97 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
4.41%
Макс. загрузка депозита:
26.92%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
170 (50.00%)
Коротких трейдов:
170 (50.00%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
3.86 USD
Средний убыток:
-3.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-0.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.01 USD (5)
Прирост в месяц:
14.32%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.74 USD
Максимальная:
76.09 USD (11.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.00% (76.09 USD)
По эквити:
4.32% (27.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 110
BTCUSD 98
DE30 52
USTEC 38
US30 32
EURJPY 5
USOIL 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 199
BTCUSD 76
DE30 0
USTEC 1
US30 -4
EURJPY 0
USOIL -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 124K
BTCUSD 259K
DE30 1.3K
USTEC 428
US30 -569
EURJPY -44
USOIL -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.97 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +55.78 USD
Макс. убыток в серии: -0.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real30" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
