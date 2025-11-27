- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
340
盈利交易:
201 (59.11%)
亏损交易:
139 (40.88%)
最好交易:
43.97 USD
最差交易:
-18.61 USD
毛利:
776.83 USD (1 181 116 pips)
毛利亏损:
-510.13 USD (796 873 pips)
最大连续赢利:
10 (55.78 USD)
最大连续盈利:
82.97 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
4.41%
最大入金加载:
26.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
3.51
长期交易:
170 (50.00%)
短期交易:
170 (50.00%)
利润因子:
1.52
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
3.86 USD
平均损失:
-3.67 USD
最大连续失误:
6 (-0.81 USD)
最大连续亏损:
-65.01 USD (5)
每月增长:
14.32%
算法交易:
21%
结余跌幅:
绝对:
8.74 USD
最大值:
76.09 USD (11.12%)
相对跌幅:
结余:
12.00% (76.09 USD)
净值:
4.32% (27.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|BTCUSD
|98
|DE30
|52
|USTEC
|38
|US30
|32
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|199
|BTCUSD
|76
|DE30
|0
|USTEC
|1
|US30
|-4
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|124K
|BTCUSD
|259K
|DE30
|1.3K
|USTEC
|428
|US30
|-569
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.97 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +55.78 USD
最大连续亏损: -0.81 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
76%
0
0
USD
USD
301
USD
USD
9
21%
340
59%
4%
1.52
0.78
USD
USD
12%
1:500