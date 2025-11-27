시그널섹션
Amazing Traders

EA Amazing Brain

0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 81%
Exness-MT5Real30
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
359
이익 거래:
212 (59.05%)
손실 거래:
147 (40.95%)
최고의 거래:
43.97 USD
최악의 거래:
-18.61 USD
총 수익:
800.44 USD (1 198 953 pips)
총 손실:
-524.91 USD (805 313 pips)
연속 최대 이익:
10 (55.78 USD)
연속 최대 이익:
82.97 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
3.35%
최대 입금량:
26.92%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
3.62
롱(주식매수):
184 (51.25%)
숏(주식차입매도):
175 (48.75%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
3.78 USD
평균 손실:
-3.57 USD
연속 최대 손실:
6 (-0.81 USD)
연속 최대 손실:
-65.01 USD (5)
월별 성장률:
7.47%
Algo 트레이딩:
21%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.74 USD
최대한의:
76.09 USD (11.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.00% (76.09 USD)
자본금별:
4.32% (27.37 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 129
BTCUSD 98
DE30 52
USTEC 38
US30 32
EURJPY 5
USOIL 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 208
BTCUSD 76
DE30 0
USTEC 1
US30 -4
EURJPY 0
USOIL -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 134K
BTCUSD 259K
DE30 1.3K
USTEC 428
US30 -569
EURJPY -44
USOIL -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +43.97 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +55.78 USD
연속 최대 손실: -0.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real30"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.05 14:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EA Amazing Brain
월별 30 USD
81%
0
0
USD
296
USD
11
21%
359
59%
3%
1.52
0.77
USD
12%
1:500
