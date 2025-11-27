- 자본
- 축소
트레이드:
359
이익 거래:
212 (59.05%)
손실 거래:
147 (40.95%)
최고의 거래:
43.97 USD
최악의 거래:
-18.61 USD
총 수익:
800.44 USD (1 198 953 pips)
총 손실:
-524.91 USD (805 313 pips)
연속 최대 이익:
10 (55.78 USD)
연속 최대 이익:
82.97 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
3.35%
최대 입금량:
26.92%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
3.62
롱(주식매수):
184 (51.25%)
숏(주식차입매도):
175 (48.75%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
3.78 USD
평균 손실:
-3.57 USD
연속 최대 손실:
6 (-0.81 USD)
연속 최대 손실:
-65.01 USD (5)
월별 성장률:
7.47%
Algo 트레이딩:
21%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.74 USD
최대한의:
76.09 USD (11.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.00% (76.09 USD)
자본금별:
4.32% (27.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|129
|BTCUSD
|98
|DE30
|52
|USTEC
|38
|US30
|32
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|208
|BTCUSD
|76
|DE30
|0
|USTEC
|1
|US30
|-4
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|134K
|BTCUSD
|259K
|DE30
|1.3K
|USTEC
|428
|US30
|-569
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.97 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +55.78 USD
연속 최대 손실: -0.81 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
81%
0
0
USD
USD
296
USD
USD
11
21%
359
59%
3%
1.52
0.77
USD
USD
12%
1:500