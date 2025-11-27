- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
3.18 USD
En kötü işlem:
-1.43 USD
Brüt kâr:
8.83 USD (498 pips)
Brüt zarar:
-1.43 USD (7 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
96.86%
Maks. mevduat yükü:
3.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
5.17
Alış işlemleri:
2 (40.00%)
Satış işlemleri:
3 (60.00%)
Kâr faktörü:
6.17
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-1.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.43 USD (1)
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.43 USD (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.14% (1.43 USD)
Varlığa göre:
0.78% (7.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|113
|GBPNZD
|228
|EURUSD
|97
|USDCHF
|60
|AUDNZD
|-7
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.18 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live20
|0.05 × 40
ICMarkets-Live24
|0.06 × 145
MYFX-US01-Live
|0.08 × 111
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 24
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
FxPro.com-Real07
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
|0.35 × 26
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.60 × 5
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
Pepperstone-Demo02
|0.88 × 25
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
Exness-Real18
|1.33 × 3
ICMarketsEU-Live17
|1.67 × 6
Pepperstone-Edge03
|1.89 × 122
Pepperstone-Edge11
|2.30 × 212
BlackBullMarkets-Live
|2.35 × 17
ICMarkets-Live07
|2.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
1
2.8K
USD
USD
1K
USD
USD
1
80%
5
80%
97%
6.17
1.48
USD
USD
1%
1:500