- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
54 (76.05%)
損失トレード:
17 (23.94%)
ベストトレード:
19.53 USD
最悪のトレード:
-9.78 USD
総利益:
358.81 USD (21 729 pips)
総損失:
-58.04 USD (3 968 pips)
最大連続の勝ち:
7 (48.59 USD)
最大連続利益:
48.59 USD (7)
シャープレシオ:
0.76
取引アクティビティ:
99.55%
最大入金額:
4.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
30.75
長いトレード:
54 (76.06%)
短いトレード:
17 (23.94%)
プロフィットファクター:
6.18
期待されたペイオフ:
4.24 USD
平均利益:
6.64 USD
平均損失:
-3.41 USD
最大連続の負け:
1 (-9.78 USD)
最大連続損失:
-9.78 USD (1)
月間成長:
11.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.78 USD (0.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.42% (4.28 USD)
エクイティによる:
13.03% (398.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPNZD
|8
|AUDNZD
|8
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|24
|GBPNZD
|37
|AUDNZD
|22
|EURAUD
|27
|GBPJPY
|37
|NZDUSD
|13
|AUDCAD
|19
|AUDJPY
|41
|GBPCAD
|13
|USDCHF
|9
|EURCHF
|15
|EURUSD
|4
|EURGBP
|7
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|7
|NZDCHF
|12
|CADCHF
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.8K
|GBPNZD
|3.2K
|AUDNZD
|1.4K
|EURAUD
|2.1K
|GBPJPY
|2.9K
|NZDUSD
|280
|AUDCAD
|684
|AUDJPY
|2.2K
|GBPCAD
|695
|USDCHF
|328
|EURCHF
|628
|EURUSD
|218
|EURGBP
|213
|USDCAD
|156
|GBPCHF
|258
|NZDCHF
|330
|CADCHF
|313
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.53 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +48.59 USD
最大連続損失: -9.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.01 × 149
|
ICMarkets-Live24
|0.05 × 488
|
ICMarketsSC-Live12
|0.09 × 47
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
FxPro.com-Real07
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 12
|
MYFX-US01-Live
|0.26 × 274
|
ICMarkets-Live10
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
|
Exness-Real18
|0.57 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.82 × 180
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|1.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|1.69 × 717
|
Pepperstone-Edge03
|1.79 × 187
|
Axi-US02-Live
|2.00 × 2
