- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
3.18 USD
Worst Trade:
-1.43 USD
Profitto lordo:
8.83 USD (498 pips)
Perdita lorda:
-1.43 USD (7 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
96.86%
Massimo carico di deposito:
3.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
5.17
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
6.17
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-1.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.43 USD (1)
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.43 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (1.43 USD)
Per equità:
0.78% (7.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|113
|GBPNZD
|228
|EURUSD
|97
|USDCHF
|60
|AUDNZD
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.18 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.05 × 40
|
ICMarkets-Live24
|0.06 × 145
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 111
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 24
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
FxPro.com-Real07
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.35 × 26
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
Pepperstone-Demo02
|0.88 × 25
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Exness-Real18
|1.33 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|1.67 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|1.89 × 122
|
Pepperstone-Edge11
|2.30 × 212
|
BlackBullMarkets-Live
|2.35 × 17
|
ICMarkets-Live07
|2.50 × 2
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
1
2.8K
USD
USD
1K
USD
USD
1
80%
5
80%
97%
6.17
1.48
USD
USD
1%
1:500