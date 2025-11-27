SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FF38 KF MKD AA
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD AA

Chan Ka Fai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
1 / 3.1K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
75
Gewinntrades:
56 (74.66%)
Verlusttrades:
19 (25.33%)
Bester Trade:
27.03 USD
Schlechtester Trade:
-9.78 USD
Bruttoprofit:
392.17 USD (22 779 pips)
Bruttoverlust:
-70.00 USD (4 519 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (48.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.59 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
99.55%
Max deposit load:
4.29%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
32.94
Long-Positionen:
58 (77.33%)
Short-Positionen:
17 (22.67%)
Profit-Faktor:
5.60
Mathematische Gewinnerwartung:
4.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.78 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.21%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
9.78 USD (0.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.42% (4.28 USD)
Kapital:
13.03% (398.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 10
USDJPY 9
AUDNZD 8
EURAUD 8
GBPJPY 8
NZDUSD 4
AUDCAD 4
AUDJPY 4
GBPCAD 4
USDCHF 3
EURCHF 3
EURUSD 2
EURGBP 2
AUDCHF 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 41
USDJPY 24
AUDNZD 22
EURAUD 27
GBPJPY 37
NZDUSD 13
AUDCAD 19
AUDJPY 41
GBPCAD 13
USDCHF 9
EURCHF 15
EURUSD 4
EURGBP 7
AUDCHF 18
USDCAD 2
GBPCHF 7
NZDCHF 12
CADCHF 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 3.5K
USDJPY 1.8K
AUDNZD 1.4K
EURAUD 2.1K
GBPJPY 2.9K
NZDUSD 280
AUDCAD 684
AUDJPY 2.2K
GBPCAD 695
USDCHF 328
EURCHF 628
EURUSD 218
EURGBP 213
AUDCHF 201
USDCAD 156
GBPCHF 258
NZDCHF 330
CADCHF 313
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.03 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 7
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarkets-Live20
0.01 × 149
ICMarkets-Live24
0.05 × 488
ICMarketsSC-Live12
0.09 × 47
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 18
FxPro.com-Real07
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.23 × 13
ICMarkets-Live10
0.25 × 16
MYFX-US01-Live
0.26 × 274
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 29
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
Exness-Real18
0.57 × 7
ICMarkets-Live19
0.82 × 180
ICMarkets-Live07
1.00 × 6
FPMarkets-Live2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.52 × 258
Pepperstone-Edge11
1.59 × 798
Axi-US02-Live
2.00 × 2
noch 23 ...
Keine Bewertungen
2025.12.05 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 06:39
Share of trading days is too low
2025.11.27 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 05:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 05:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.