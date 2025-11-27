- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
52 (76.47%)
亏损交易:
16 (23.53%)
最好交易:
19.53 USD
最差交易:
-9.78 USD
毛利:
342.10 USD (20 416 pips)
毛利亏损:
-54.85 USD (3 716 pips)
最大连续赢利:
7 (48.59 USD)
最大连续盈利:
48.59 USD (7)
夏普比率:
0.76
交易活动:
99.55%
最大入金加载:
4.29%
最近交易:
44 几分钟前
每周交易:
25
平均持有时间:
3 天
采收率:
29.37
长期交易:
51 (75.00%)
短期交易:
17 (25.00%)
利润因子:
6.24
预期回报:
4.22 USD
平均利润:
6.58 USD
平均损失:
-3.43 USD
最大连续失误:
1 (-9.78 USD)
最大连续亏损:
-9.78 USD (1)
每月增长:
11.34%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.78 USD (0.79%)
相对跌幅:
结余:
0.42% (4.28 USD)
净值:
13.03% (398.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|8
|AUDNZD
|8
|EURAUD
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|7
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|37
|AUDNZD
|22
|EURAUD
|27
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|27
|NZDUSD
|13
|AUDCAD
|19
|AUDJPY
|41
|GBPCAD
|13
|USDCHF
|9
|EURCHF
|15
|EURUSD
|4
|EURGBP
|7
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|7
|NZDCHF
|12
|CADCHF
|12
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|3.2K
|AUDNZD
|1.4K
|EURAUD
|2.1K
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|2.1K
|NZDUSD
|280
|AUDCAD
|684
|AUDJPY
|2.2K
|GBPCAD
|695
|USDCHF
|328
|EURCHF
|628
|EURUSD
|218
|EURGBP
|213
|USDCAD
|156
|GBPCHF
|258
|NZDCHF
|330
|CADCHF
|313
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.53 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +48.59 USD
最大连续亏损: -9.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.01 × 149
|
ICMarkets-Live24
|0.05 × 488
|
ICMarketsSC-Live12
|0.09 × 47
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
FxPro.com-Real07
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 12
|
MYFX-US01-Live
|0.26 × 274
|
ICMarkets-Live10
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
|
Exness-Real18
|0.57 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.82 × 180
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|1.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|1.69 × 714
|
Pepperstone-Edge03
|1.79 × 187
|
Axi-US02-Live
|2.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
1
3.1K
USD
USD
3.1K
USD
USD
4
98%
68
76%
100%
6.23
4.22
USD
USD
13%
1:500