Negociações:
71
Negociações com lucro:
54 (76.05%)
Negociações com perda:
17 (23.94%)
Melhor negociação:
19.53 USD
Pior negociação:
-9.78 USD
Lucro bruto:
358.81 USD (21 729 pips)
Perda bruta:
-58.04 USD (3 968 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (48.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.59 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.76
Atividade de negociação:
99.55%
Depósito máximo carregado:
4.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
30.75
Negociações longas:
54 (76.06%)
Negociações curtas:
17 (23.94%)
Fator de lucro:
6.18
Valor esperado:
4.24 USD
Lucro médio:
6.64 USD
Perda média:
-3.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.78 USD (1)
Crescimento mensal:
11.83%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.78 USD (0.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.42% (4.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.03% (398.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPNZD
|8
|AUDNZD
|8
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|24
|GBPNZD
|37
|AUDNZD
|22
|EURAUD
|27
|GBPJPY
|37
|NZDUSD
|13
|AUDCAD
|19
|AUDJPY
|41
|GBPCAD
|13
|USDCHF
|9
|EURCHF
|15
|EURUSD
|4
|EURGBP
|7
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|7
|NZDCHF
|12
|CADCHF
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.8K
|GBPNZD
|3.2K
|AUDNZD
|1.4K
|EURAUD
|2.1K
|GBPJPY
|2.9K
|NZDUSD
|280
|AUDCAD
|684
|AUDJPY
|2.2K
|GBPCAD
|695
|USDCHF
|328
|EURCHF
|628
|EURUSD
|218
|EURGBP
|213
|USDCAD
|156
|GBPCHF
|258
|NZDCHF
|330
|CADCHF
|313
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.53 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +48.59 USD
Máxima perda consecutiva: -9.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.01 × 149
|
ICMarkets-Live24
|0.05 × 488
|
ICMarketsSC-Live12
|0.09 × 47
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
FxPro.com-Real07
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 12
|
MYFX-US01-Live
|0.26 × 274
|
ICMarkets-Live10
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
|
Exness-Real18
|0.57 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.82 × 180
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|1.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|1.69 × 717
|
Pepperstone-Edge03
|1.79 × 187
|
Axi-US02-Live
|2.00 × 2
23 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
1
3.1K
USD
USD
3.1K
USD
USD
5
98%
71
76%
100%
6.18
4.24
USD
USD
13%
1:500