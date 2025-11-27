СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FF38 KF MKD AA
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD AA

Chan Ka Fai
0 отзывов
Надежность
4 недели
1 / 3.1K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Pepperstone-Edge11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
52 (76.47%)
Убыточных трейдов:
16 (23.53%)
Лучший трейд:
19.53 USD
Худший трейд:
-9.78 USD
Общая прибыль:
342.10 USD (20 416 pips)
Общий убыток:
-54.85 USD (3 716 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (48.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.59 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
99.55%
Макс. загрузка депозита:
4.29%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
29.37
Длинных трейдов:
51 (75.00%)
Коротких трейдов:
17 (25.00%)
Профит фактор:
6.24
Мат. ожидание:
4.22 USD
Средняя прибыль:
6.58 USD
Средний убыток:
-3.43 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.78 USD (1)
Прирост в месяц:
11.34%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.78 USD (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (4.28 USD)
По эквити:
12.06% (368.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 8
AUDNZD 8
EURAUD 8
USDJPY 7
GBPJPY 7
NZDUSD 4
AUDCAD 4
AUDJPY 4
GBPCAD 4
USDCHF 3
EURCHF 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 37
AUDNZD 22
EURAUD 27
USDJPY 20
GBPJPY 27
NZDUSD 13
AUDCAD 19
AUDJPY 41
GBPCAD 13
USDCHF 9
EURCHF 15
EURUSD 4
EURGBP 7
USDCAD 2
GBPCHF 7
NZDCHF 12
CADCHF 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 3.2K
AUDNZD 1.4K
EURAUD 2.1K
USDJPY 1.5K
GBPJPY 2.1K
NZDUSD 280
AUDCAD 684
AUDJPY 2.2K
GBPCAD 695
USDCHF 328
EURCHF 628
EURUSD 218
EURGBP 213
USDCAD 156
GBPCHF 258
NZDCHF 330
CADCHF 313
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.53 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +48.59 USD
Макс. убыток в серии: -9.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge06
0.00 × 7
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarkets-Live20
0.01 × 149
ICMarkets-Live24
0.05 × 488
ICMarketsSC-Live12
0.09 × 47
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 18
FxPro.com-Real07
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 12
MYFX-US01-Live
0.26 × 274
ICMarkets-Live10
0.27 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 29
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
Exness-Real18
0.57 × 7
ICMarkets-Live19
0.82 × 180
FPMarkets-Live2
1.00 × 3
ICMarkets-Live07
1.00 × 6
Pepperstone-Edge11
1.70 × 713
Pepperstone-Edge03
1.79 × 187
Axi-US02-Live
2.00 × 2
еще 23...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.05 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 06:39
Share of trading days is too low
2025.11.27 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 05:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 05:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FF38 KF MKD AA
30 USD в месяц
11%
1
3.1K
USD
3.1K
USD
4
98%
68
76%
100%
6.23
4.22
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.