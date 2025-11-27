- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
52 (76.47%)
Убыточных трейдов:
16 (23.53%)
Лучший трейд:
19.53 USD
Худший трейд:
-9.78 USD
Общая прибыль:
342.10 USD (20 416 pips)
Общий убыток:
-54.85 USD (3 716 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (48.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.59 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
99.55%
Макс. загрузка депозита:
4.29%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
29.37
Длинных трейдов:
51 (75.00%)
Коротких трейдов:
17 (25.00%)
Профит фактор:
6.24
Мат. ожидание:
4.22 USD
Средняя прибыль:
6.58 USD
Средний убыток:
-3.43 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.78 USD (1)
Прирост в месяц:
11.34%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.78 USD (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (4.28 USD)
По эквити:
12.06% (368.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|8
|AUDNZD
|8
|EURAUD
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|7
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|37
|AUDNZD
|22
|EURAUD
|27
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|27
|NZDUSD
|13
|AUDCAD
|19
|AUDJPY
|41
|GBPCAD
|13
|USDCHF
|9
|EURCHF
|15
|EURUSD
|4
|EURGBP
|7
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|7
|NZDCHF
|12
|CADCHF
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|3.2K
|AUDNZD
|1.4K
|EURAUD
|2.1K
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|2.1K
|NZDUSD
|280
|AUDCAD
|684
|AUDJPY
|2.2K
|GBPCAD
|695
|USDCHF
|328
|EURCHF
|628
|EURUSD
|218
|EURGBP
|213
|USDCAD
|156
|GBPCHF
|258
|NZDCHF
|330
|CADCHF
|313
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.53 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +48.59 USD
Макс. убыток в серии: -9.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.01 × 149
|
ICMarkets-Live24
|0.05 × 488
|
ICMarketsSC-Live12
|0.09 × 47
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
FxPro.com-Real07
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 12
|
MYFX-US01-Live
|0.26 × 274
|
ICMarkets-Live10
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
|
Exness-Real18
|0.57 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.82 × 180
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|1.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|1.70 × 713
|
Pepperstone-Edge03
|1.79 × 187
|
Axi-US02-Live
|2.00 × 2
