Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 5 OverflowingFinCapital-Live 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 Pepperstone-Edge06 0.00 × 7 GlobalPrime-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge07 0.00 × 6 ICMarkets-Live20 0.01 × 149 ICMarkets-Live24 0.05 × 488 ICMarketsSC-Live12 0.09 × 47 ICMarketsSC-Live07 0.17 × 18 FxPro.com-Real07 0.20 × 5 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 12 MYFX-US01-Live 0.26 × 274 ICMarkets-Live10 0.27 × 15 ICMarketsSC-Live11 0.31 × 29 ICMarketsSC-Live26 0.45 × 20 Exness-Real18 0.57 × 7 ICMarkets-Live19 0.82 × 180 FPMarkets-Live2 1.00 × 3 ICMarkets-Live07 1.00 × 6 Pepperstone-Edge11 1.70 × 713 Pepperstone-Edge03 1.79 × 187 Axi-US02-Live 2.00 × 2 еще 23...