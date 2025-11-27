- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
25 (69.44%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (30.56%)
En iyi işlem:
3 342.00 JPY
En kötü işlem:
-2 722.00 JPY
Brüt kâr:
28 960.00 JPY (11 942 pips)
Brüt zarar:
-10 387.00 JPY (6 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (5 881.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
8 248.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.35%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
15 (41.67%)
Satış işlemleri:
21 (58.33%)
Kâr faktörü:
2.79
Beklenen getiri:
515.92 JPY
Ortalama kâr:
1 158.40 JPY
Ortalama zarar:
-944.27 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6 311.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-6 311.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
20.30%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 360.00 JPY
Maksimum:
6 311.00 JPY (11.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
9.03% (6 189.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|41
|EURJPY
|49
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|31
|NZDUSD
|-18
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|EURJPY
|2.6K
|EURUSD
|2.8K
|AUDUSD
|787
|NZDUSD
|-410
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 342.00 JPY
En kötü işlem: -2 722 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 881.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -6 311.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 6
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
69K
JPY
JPY
8
83%
36
69%
100%
2.78
515.92
JPY
JPY
9%
1:500