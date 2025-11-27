SinyallerBölümler
Byunghak Kim

BIG 8

Byunghak Kim
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
25 (69.44%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (30.56%)
En iyi işlem:
3 342.00 JPY
En kötü işlem:
-2 722.00 JPY
Brüt kâr:
28 960.00 JPY (11 942 pips)
Brüt zarar:
-10 387.00 JPY (6 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (5 881.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
8 248.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.35%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
15 (41.67%)
Satış işlemleri:
21 (58.33%)
Kâr faktörü:
2.79
Beklenen getiri:
515.92 JPY
Ortalama kâr:
1 158.40 JPY
Ortalama zarar:
-944.27 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6 311.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-6 311.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
20.30%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 360.00 JPY
Maksimum:
6 311.00 JPY (11.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
9.03% (6 189.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 7
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
EURUSD 5
AUDUSD 4
NZDUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -20
GBPUSD 19
AUDCAD 41
EURJPY 49
EURUSD 61
AUDUSD 31
NZDUSD -18
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -2.9K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD 1.7K
EURJPY 2.6K
EURUSD 2.8K
AUDUSD 787
NZDUSD -410
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 342.00 JPY
En kötü işlem: -2 722 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 881.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -6 311.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Thinkvate-Live
0.00 × 8
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
2025.11.27 15:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.27 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.