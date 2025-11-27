信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BIG 8
Byunghak Kim

BIG 8

Byunghak Kim
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 35%
FBS-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
48
盈利交易:
32 (66.66%)
亏损交易:
16 (33.33%)
最好交易:
3 714.00 JPY
最差交易:
-5 272.00 JPY
毛利:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
毛利亏损:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
最大连续赢利:
8 (5 881.00 JPY)
最大连续盈利:
8 248.00 JPY (7)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 天
采收率:
2.22
长期交易:
16 (33.33%)
短期交易:
32 (66.67%)
利润因子:
1.86
预期回报:
361.71 JPY
平均利润:
1 171.94 JPY
平均损失:
-1 258.75 JPY
最大连续失误:
5 (-6 311.00 JPY)
最大连续亏损:
-6 574.00 JPY (3)
每月增长:
3.36%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 360.00 JPY
最大值:
7 824.00 JPY (11.41%)
相对跌幅:
结余:
11.48% (6 311.00 JPY)
净值:
24.98% (17 033.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 8
GBPUSD 8
AUDCAD 8
EURUSD 6
AUDUSD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 2
GBPUSD 19
AUDCAD 41
EURUSD 63
AUDUSD 39
NZDUSD -64
EURJPY 49
NZDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -1.7K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD 1.7K
EURUSD 3K
AUDUSD 588
NZDUSD -1.4K
EURJPY 2.6K
NZDCAD 95
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 714.00 JPY
最差交易: -5 272 JPY
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5 881.00 JPY
最大连续亏损: -6 311.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-MT5
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Thinkvate-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
266 更多...
没有评论
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 15:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.27 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BIG 8
每月30 USD
35%
0
0
USD
67K
JPY
11
87%
48
66%
100%
1.86
361.71
JPY
25%
1:500
复制

