- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
32 (66.66%)
亏损交易:
16 (33.33%)
最好交易:
3 714.00 JPY
最差交易:
-5 272.00 JPY
毛利:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
毛利亏损:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
最大连续赢利:
8 (5 881.00 JPY)
最大连续盈利:
8 248.00 JPY (7)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 天
采收率:
2.22
长期交易:
16 (33.33%)
短期交易:
32 (66.67%)
利润因子:
1.86
预期回报:
361.71 JPY
平均利润:
1 171.94 JPY
平均损失:
-1 258.75 JPY
最大连续失误:
5 (-6 311.00 JPY)
最大连续亏损:
-6 574.00 JPY (3)
每月增长:
3.36%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 360.00 JPY
最大值:
7 824.00 JPY (11.41%)
相对跌幅:
结余:
11.48% (6 311.00 JPY)
净值:
24.98% (17 033.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|63
|AUDUSD
|39
|NZDUSD
|-64
|EURJPY
|49
|NZDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|3K
|AUDUSD
|588
|NZDUSD
|-1.4K
|EURJPY
|2.6K
|NZDCAD
|95
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 714.00 JPY
最差交易: -5 272 JPY
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5 881.00 JPY
最大连续亏损: -6 311.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 8
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
67K
JPY
JPY
11
87%
48
66%
100%
1.86
361.71
JPY
JPY
25%
1:500