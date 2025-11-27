- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
32 (66.66%)
Verlusttrades:
16 (33.33%)
Bester Trade:
3 714.00 JPY
Schlechtester Trade:
-5 272.00 JPY
Bruttoprofit:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
Bruttoverlust:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (5 881.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 248.00 JPY (7)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.62%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
2.22
Long-Positionen:
16 (33.33%)
Short-Positionen:
32 (66.67%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
361.71 JPY
Durchschnittlicher Profit:
1 171.94 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-1 258.75 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-6 311.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 574.00 JPY (3)
Wachstum pro Monat :
-1.77%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 360.00 JPY
Maximaler:
7 824.00 JPY (11.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.48% (6 311.00 JPY)
Kapital:
24.98% (17 033.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|63
|AUDUSD
|39
|NZDUSD
|-64
|EURJPY
|49
|NZDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|3K
|AUDUSD
|588
|NZDUSD
|-1.4K
|EURJPY
|2.6K
|NZDCAD
|95
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 714.00 JPY
Schlechtester Trade: -5 272 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 881.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 311.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 8
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
