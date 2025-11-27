SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BIG 8
Byunghak Kim

BIG 8

Byunghak Kim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
FBS-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
32 (66.66%)
Verlusttrades:
16 (33.33%)
Bester Trade:
3 714.00 JPY
Schlechtester Trade:
-5 272.00 JPY
Bruttoprofit:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
Bruttoverlust:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (5 881.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 248.00 JPY (7)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.62%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
2.22
Long-Positionen:
16 (33.33%)
Short-Positionen:
32 (66.67%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
361.71 JPY
Durchschnittlicher Profit:
1 171.94 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-1 258.75 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-6 311.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 574.00 JPY (3)
Wachstum pro Monat :
-1.77%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 360.00 JPY
Maximaler:
7 824.00 JPY (11.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.48% (6 311.00 JPY)
Kapital:
24.98% (17 033.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 8
GBPUSD 8
AUDCAD 8
EURUSD 6
AUDUSD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 2
GBPUSD 19
AUDCAD 41
EURUSD 63
AUDUSD 39
NZDUSD -64
EURJPY 49
NZDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -1.7K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD 1.7K
EURUSD 3K
AUDUSD 588
NZDUSD -1.4K
EURJPY 2.6K
NZDCAD 95
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 714.00 JPY
Schlechtester Trade: -5 272 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 881.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 311.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-MT5
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Thinkvate-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
noch 266 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 15:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.27 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BIG 8
30 USD pro Monat
35%
0
0
USD
67K
JPY
11
87%
48
66%
100%
1.86
361.71
JPY
25%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.