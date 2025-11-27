SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BIG 8
Byunghak Kim

BIG 8

Byunghak Kim
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
25 (69.44%)
Perte trades:
11 (30.56%)
Meilleure transaction:
3 342.00 JPY
Pire transaction:
-2 722.00 JPY
Bénéfice brut:
28 960.00 JPY (11 942 pips)
Perte brute:
-10 387.00 JPY (6 024 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (5 881.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
8 248.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.35%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.94
Longs trades:
15 (41.67%)
Courts trades:
21 (58.33%)
Facteur de profit:
2.79
Rendement attendu:
515.92 JPY
Bénéfice moyen:
1 158.40 JPY
Perte moyenne:
-944.27 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-6 311.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-6 311.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
20.30%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 360.00 JPY
Maximal:
6 311.00 JPY (11.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
9.03% (6 189.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 7
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
EURUSD 5
AUDUSD 4
NZDUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -20
GBPUSD 19
AUDCAD 41
EURJPY 49
EURUSD 61
AUDUSD 31
NZDUSD -18
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -2.9K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD 1.7K
EURJPY 2.6K
EURUSD 2.8K
AUDUSD 787
NZDUSD -410
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 342.00 JPY
Pire transaction: -2 722 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5 881.00 JPY
Perte consécutive maximale: -6 311.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Thinkvate-Live
0.00 × 8
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
266 plus...
Aucun avis
2025.11.27 15:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.27 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
