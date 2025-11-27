Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5 0.00 × 6 TengriSecurities-Server 0.00 × 2 Thinkvate-Live 0.00 × 8 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 7 FreshForex-MT5 0.00 × 3 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 2 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 3 MilliniumFortune-Live 0.00 × 3 Garnet-Server 0.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 6 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 3 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 AtriaFinancial-Production 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real27 0.00 × 2 Opogroup-Server1 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 OxSecurities-Live 0.00 × 1 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 DerivMT-Server 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 InfinoxLimited-MT5Live 0.00 × 1 266 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou