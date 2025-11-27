- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
25 (69.44%)
Perte trades:
11 (30.56%)
Meilleure transaction:
3 342.00 JPY
Pire transaction:
-2 722.00 JPY
Bénéfice brut:
28 960.00 JPY (11 942 pips)
Perte brute:
-10 387.00 JPY (6 024 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (5 881.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
8 248.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.35%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.94
Longs trades:
15 (41.67%)
Courts trades:
21 (58.33%)
Facteur de profit:
2.79
Rendement attendu:
515.92 JPY
Bénéfice moyen:
1 158.40 JPY
Perte moyenne:
-944.27 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-6 311.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-6 311.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
20.30%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 360.00 JPY
Maximal:
6 311.00 JPY (11.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
9.03% (6 189.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|41
|EURJPY
|49
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|31
|NZDUSD
|-18
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|EURJPY
|2.6K
|EURUSD
|2.8K
|AUDUSD
|787
|NZDUSD
|-410
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 342.00 JPY
Pire transaction: -2 722 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5 881.00 JPY
Perte consécutive maximale: -6 311.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 6
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
