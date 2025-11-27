シグナルセクション
Byunghak Kim

BIG 8

Byunghak Kim
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
FBS-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
32 (66.66%)
損失トレード:
16 (33.33%)
ベストトレード:
3 714.00 JPY
最悪のトレード:
-5 272.00 JPY
総利益:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
総損失:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
最大連続の勝ち:
8 (5 881.00 JPY)
最大連続利益:
8 248.00 JPY (7)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.62%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
2.22
長いトレード:
16 (33.33%)
短いトレード:
32 (66.67%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
361.71 JPY
平均利益:
1 171.94 JPY
平均損失:
-1 258.75 JPY
最大連続の負け:
5 (-6 311.00 JPY)
最大連続損失:
-6 574.00 JPY (3)
月間成長:
3.36%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 360.00 JPY
最大の:
7 824.00 JPY (11.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.48% (6 311.00 JPY)
エクイティによる:
24.98% (17 033.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 8
GBPUSD 8
AUDCAD 8
EURUSD 6
AUDUSD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
NZDCAD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 2
GBPUSD 19
AUDCAD 41
EURUSD 63
AUDUSD 39
NZDUSD -64
EURJPY 49
NZDCAD 3
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -1.7K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD 1.7K
EURUSD 3K
AUDUSD 588
NZDUSD -1.4K
EURJPY 2.6K
NZDCAD 95
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 714.00 JPY
最悪のトレード: -5 272 JPY
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +5 881.00 JPY
最大連続損失: -6 311.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTime-MT5
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Thinkvate-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
レビューなし
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 15:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.27 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BIG 8
30 USD/月
35%
0
0
USD
67K
JPY
11
87%
48
66%
100%
1.86
361.71
JPY
25%
1:500
