トレード:
48
利益トレード:
32 (66.66%)
損失トレード:
16 (33.33%)
ベストトレード:
3 714.00 JPY
最悪のトレード:
-5 272.00 JPY
総利益:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
総損失:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
最大連続の勝ち:
8 (5 881.00 JPY)
最大連続利益:
8 248.00 JPY (7)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.62%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
2.22
長いトレード:
16 (33.33%)
短いトレード:
32 (66.67%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
361.71 JPY
平均利益:
1 171.94 JPY
平均損失:
-1 258.75 JPY
最大連続の負け:
5 (-6 311.00 JPY)
最大連続損失:
-6 574.00 JPY (3)
月間成長:
3.36%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 360.00 JPY
最大の:
7 824.00 JPY (11.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.48% (6 311.00 JPY)
エクイティによる:
24.98% (17 033.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|NZDCAD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|63
|AUDUSD
|39
|NZDUSD
|-64
|EURJPY
|49
|NZDCAD
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|3K
|AUDUSD
|588
|NZDUSD
|-1.4K
|EURJPY
|2.6K
|NZDCAD
|95
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 714.00 JPY
最悪のトレード: -5 272 JPY
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +5 881.00 JPY
最大連続損失: -6 311.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
